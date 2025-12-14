  • Спортс
  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в коньковой гонке преследования, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й
56

❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в коньковой гонке преследования, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й

Ардашев победил в коньковом пасьюте на Кубке России в Чусовом.

Сергей Ардашев выиграл коньковую гонку преследования на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом. 

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, гонка преследования, свободный стиль

1. Сергей Ардашев – 36.11,6

2. Александр Большунов – 35,2

3. Артем Мальцев – 1.09,6

4. Павел Соловьев – 1.09,9

5. Андрей Сахаров – 1.15,7

6. Константин Тиунов – 1.21,1

7. Иван Якимушкин – 1.41,1

8. Андрей Ларьков – 2.34,6

9-10. Евгений Семяшкин – 2.34,8

9-10. Андрей Алипкин – 2.34,8

11. Сергей Забалуев – 2.34,9

12. Илья Семиков – 2.35,4

13. Сергей Волков – 2.35,9

14. Илья Порошкин – 2.36,0

15. Дмитрий Жуль – 3.23,4

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
