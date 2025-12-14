❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в коньковой гонке преследования, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й

Ардашев победил в коньковом пасьюте на Кубке России в Чусовом.

Сергей Ардашев выиграл коньковую гонку преследования на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 3-й этап Чусовой Мужчины 15 км, гонка преследования, свободный стиль 1. Сергей Ардашев – 36.11,6 2. Александр Большунов – 35,2 3. Артем Мальцев – 1.09,6 4. Павел Соловьев – 1.09,9 5. Андрей Сахаров – 1.15,7 6. Константин Тиунов – 1.21,1 7. Иван Якимушкин – 1.41,1 8. Андрей Ларьков – 2.34,6 9-10. Евгений Семяшкин – 2.34,8 9-10. Андрей Алипкин – 2.34,8 11. Сергей Забалуев – 2.34,9 12. Илья Семиков – 2.35,4 13. Сергей Волков – 2.35,9 14. Илья Порошкин – 2.36,0 15. Дмитрий Жуль – 3.23,4 Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом