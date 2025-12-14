❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в коньковой гонке преследования, Большунов – 2-й, Мальцев – 3-й
Ардашев победил в коньковом пасьюте на Кубке России в Чусовом.
Сергей Ардашев выиграл коньковую гонку преследования на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Мужчины
15 км, гонка преследования, свободный стиль
1. Сергей Ардашев – 36.11,6
2. Александр Большунов – 35,2
3. Артем Мальцев – 1.09,6
4. Павел Соловьев – 1.09,9
5. Андрей Сахаров – 1.15,7
6. Константин Тиунов – 1.21,1
7. Иван Якимушкин – 1.41,1
8. Андрей Ларьков – 2.34,6
9-10. Евгений Семяшкин – 2.34,8
9-10. Андрей Алипкин – 2.34,8
11. Сергей Забалуев – 2.34,9
12. Илья Семиков – 2.35,4
13. Сергей Волков – 2.35,9
14. Илья Порошкин – 2.36,0
15. Дмитрий Жуль – 3.23,4
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
