  Фетисов о Байкале: «Мы не понимаем его важность как стратегического ресурса президента и народа России. Идет самозахват, рубка леса, мы можем похоронить озеро. Нужно обезопасить это место»
Фетисов о Байкале: «Мы не понимаем его важность как стратегического ресурса президента и народа России. Идет самозахват, рубка леса, мы можем похоронить озеро. Нужно обезопасить это место»

Вячеслав Фетисов: мы можем похоронить Байкал, если не решать проблемы.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об экологических проблемах на Байкале. Ранее Госдума приняла законопроект, разрешающий при определенных условиях сплошные рубки леса на Байкале. 

– Что нас ждет после принятия закона о сплошной вырубке леса на Байкале? На неделе этот законопроект в Госдуме обсуждался и вызвал резонанс. Насколько оправданы опасения экологов, что это открывает возможности для какой-то застройки вокруг озера? 

– Мы не понимаем важность Байкала как стратегического ресурса президента нашей страны и всего народа. Уникальное озеро в плане самоочищения. Оно имеет беспрецедентные свойства на планете Земля.

Фрагментировать, рубить лес там сплошняком – это значит угробить будущее этого уникального места. Что говорят ученые, не математики, не химики, физики, а именно те, кто занимается проблематикой [в области экологии]?

Антропогенная нагрузка на уникальности озера сегодня запредельная. Любое неверное движение, и мы можем похоронить озеро как таковое. Я проехал этим летом 2 000 километров вдоль Байкала: идет самозахват, рубка леса. Самое страшное, что очистные сооружения на Байкале не соответствуют требования. 

Самая большая проблема сейчас на Байкале – отходы жизнедеятельности человека. Мы говорим: давайте сначала мы приведем все эти очистные сооружения в соответствие [законодательству]. Давайте решим проблему плавсредств, которые на Байкале не имеют причальной инфраструктуры. А потом будем развивать туризм и так далее. Без ущерба природе. 

– Но ваши слова не бьются с решениями Госдумы, как я понимаю. 

– Я голосовал против этого закона все эти три года. Люди шлют информацию, я вижу, как захватывают береговую часть, рубят лес, сливают все, что непотребно, в озеро. Вижу дезорганизованный туризм выходного дня. 

Нужно обезопасить озеро. У нас же еще есть ответственность перед ЮНЕСКО. Российская Федерация приняла на себя обязательства [сохранять экологию на Байкале]. Это будет хуже чем проблема с допингом, если мы попадем в категорию «наследие под угрозой». Ради чего? Чтобы кому-то там устроить бизнес? – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал RTVI Новости
