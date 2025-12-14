  • Спортс
  • Ротенберг о 9:0 с Казахстаном: «Герой СВО к нам приехал. Сказал игрокам, что ребята на фронте смотрели матч, это вдохновляет бойцов. Мы так отдаем долг Родине»
Ротенберг о 9:0 с Казахстаном: «Герой СВО к нам приехал. Сказал игрокам, что ребята на фронте смотрели матч, это вдохновляет бойцов. Мы так отдаем долг Родине»

Ротенберг о КПК: чувствовали огромное давление, на нас смотрит вся страна.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался после матча против Казахстана (9:0) на Кубке Первого канала.

Команда России выиграла турнир.

«Очень важная игра для нас. Ребята – молодцы, выполнили установку на 100%, забросили красивые шайбы. Мы реализовали то, что натренировали. Нам было очень важно выиграть кубок. Это наш третий кубок за три года.

Это очень тяжелые матчи, нет права на ошибку. Но на этом турнире мы увидели самую сильную сборную России с учетом того, что ребята идеально вписались под наши требования. Мы ходили в атаку, не замечая сопротивление соперника.

Мы с белорусами создали много моментов. Сегодня забили еще больше, ребята – молодцы, держали темп и ритм всю игру. А еще помогли вратарям завоевать этот «сухарь».

Мы чувствовали огромное давление, потому что на нас смотрит вся страна: близкие, родственники, дети. Все болеют за нас. В моей карьере это лучший результат – такая победа со счетом 9:0.

Хочу поблагодарить всех игроков и все клубы, которые прислали хоккеистов в сборную. Для нас это очень важно. Все мы работаем во благо Родины и обязаны думать, как лучше сделать для нашей страны.

К нам приехал герой СВО Артур Орлов. Сказал хоккеистам, что ребята на фронте смотрели наш матч и что это вдохновляет наших бойцов. Мы так отдаем долг Родине. А те клубы, которые не отдали нам своих игроков – не хочу их обсуждать, – заявил Ротенберг.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Политика
