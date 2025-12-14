⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева заняла 20-е место в коньковой «разделке» на 10 км, победила норвежка Симпсон-Ларсен
14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжницы выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен.
Россиянка Дарья Непряева финишировала с 20-м результатом.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 26.34,9
2. Моа Илар (Швеция) – 2,1
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2,2
4. Майя Далквист (Швеция) – 6,0
5. Джесси Диггинс (США) – 10,3
6. Леони Перри (Франция) – 15,9
7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 21,7
8. Хелен Хоффман (Германия) – 27,4
9. Вилма Рююттю (Финляндия) – 37,0
10. Пиа Финк (Германия) – 40,7
11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 51,4
12. Джина дель Рио (Андорра) – 51,6
13. Рози Фордхэм (Австралия) – 52,6
14. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,8...
17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2...
20. Дарья Непряева (Россия) – 1.10,2...
22. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.12,5...
24. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.19,8..
27. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1.30,2...
30. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.35,5
