⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева заняла 20-е место в коньковой «разделке» на 10 км, победила норвежка Симпсон-Ларсен

Непряева заняла 20-е место в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжницы выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен. Россиянка Дарья Непряева финишировала с 20-м результатом. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 3-й этап Давос, Швейцария Женщины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 26.34,9 2. Моа Илар (Швеция) – 2,1 3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2,2 4. Майя Далквист (Швеция) – 6,0 5. Джесси Диггинс (США) – 10,3 6. Леони Перри (Франция) – 15,9 7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 21,7 8. Хелен Хоффман (Германия) – 27,4 9. Вилма Рююттю (Финляндия) – 37,0 10. Пиа Финк (Германия) – 40,7 11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 51,4 12. Джина дель Рио (Андорра) – 51,6 13. Рози Фордхэм (Австралия) – 52,6 14. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,8... 17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2... 20. Дарья Непряева (Россия) – 1.10,2... 22. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.12,5... 24. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.19,8.. 27. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1.30,2... 30. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.35,5 Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе