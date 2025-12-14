  • Спортс
⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева заняла 20-е место в коньковой «разделке» на 10 км, победила норвежка Симпсон-Ларсен

Непряева заняла 20-е место в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжницы выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержала норвежка Каролине Симпсон-Ларсен.

Россиянка Дарья Непряева финишировала с 20-м результатом.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 26.34,9

2. Моа Илар (Швеция) – 2,1

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2,2

4. Майя Далквист (Швеция) – 6,0

5. Джесси Диггинс (США) – 10,3

6. Леони Перри (Франция) – 15,9

7. Кристин Фоснес (Норвегия) – 21,7

8. Хелен Хоффман (Германия) – 27,4

9. Вилма Рююттю (Финляндия) – 37,0

10. Пиа Финк (Германия) – 40,7

11. Юлие Дривенес (Норвегия) – 51,4

12. Джина дель Рио (Андорра) – 51,6

13. Рози Фордхэм (Австралия) – 52,6

14. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,8...

17. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2...

20. Дарья Непряева (Россия) – 1.10,2...

22. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.12,5...

24. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.19,8..

27. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1.30,2...

30. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.35,5

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
