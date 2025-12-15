  • Спортс
2

Ковач об 1:1 с «Фрайбургом»: «Боруссия» сама усложнила себе жизнь. Играть вдесятером сложно»

Тренер «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач оценил ничью с «Фрайбургом» (1:1) в Бундеслиге.

На 53-й минуте хавбек черно-желтых Джоб Беллингем получил красную карточку 

«Мы провели целый тайм вдесятером. Мы играли во Фрайбурге, с хорошей командой, и приходится мириться с ничьей. Конечно, мы недовольны результатом. Но если посмотреть, как все сложилось, я должен и могу с этим смириться.

Мы сами себе усложнили жизнь. Таков футбол: кто принимает решения, тот и ошибается. Эта ошибка стоила нам победы. В первом тайме мы контролировали игру, были очень дисциплинированы и мало что позволяли сопернику. Когда остаешься вдесятером, играть в футбол сложно», – сказал Ковач.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Боруссии»
