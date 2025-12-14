«Россия 25» Ротенберга выиграла оба матча на Кубке Первого канала, общий счет – 12:1

У «России 25» Ротенберга 2 победы в 2 играх Кубка Первого канала.

Сборная «России 25» выиграла оба матча на Кубке Первого канала.

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и стала победителем турнира.

Вчера «Россия 25» победила Беларусь (3:1).

Таким образом, команда Ротенберга выиграла два матча турнира с общим счетом 12:1.

«Россия 25» Ротенберга выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд