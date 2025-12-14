«Россия 25» Ротенберга выиграла оба матча на Кубке Первого канала, общий счет – 12:1
У «России 25» Ротенберга 2 победы в 2 играх Кубка Первого канала.
Сборная «России 25» выиграла оба матча на Кубке Первого канала.
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и стала победителем турнира.
Вчера «Россия 25» победила Беларусь (3:1).
Таким образом, команда Ротенберга выиграла два матча турнира с общим счетом 12:1.
«Россия 25» Ротенберга выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
