Матч окончен
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» на выезде – 3:0! Холанд сделал дубль
«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас».
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Кристал Пэлас» (3:0) в 16-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Эрлинг Холанд открыл счет на 41-й минуте. Фил Фоден отличился на 69-й. На 89-й Холанд стал автором дубля, реализовав пенальти.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 16 тур
14 декабря 14:00, Селхерст Парк
Завершен
0 - 3
Что делать с Хаби Алонсо?30272 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости