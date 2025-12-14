«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» на выезде – 3:0! Холанд сделал дубль

«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити » обыграл в гостях «Кристал Пэлас » (3:0) в 16-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эрлинг Холанд открыл счет на 41-й минуте. Фил Фоден отличился на 69-й. На 89-й Холанд стал автором дубля, реализовав пенальти.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ