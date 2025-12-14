«Наполи» проиграл «Удинезе» в гостях – 0:1. Эккеленкамп забил, голы Дэвиса и Дзаньоло отменили после ВАР

«Наполи» уступил «Удинезе».

«Наполи » проиграл в гостях «Удинезе » (0:1) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Фриули».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юрген Эккеленкамп открыл счет на 73-й минуте, его мяч в итоге стал победным. Ранее голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло отменили после вмешательства ВАР.

