  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» проиграл «Удинезе» в гостях – 0:1. Эккеленкамп забил, голы Дэвиса и Дзаньоло отменили после ВАР
1

«Наполи» проиграл «Удинезе» в гостях – 0:1. Эккеленкамп забил, голы Дэвиса и Дзаньоло отменили после ВАР

«Наполи» уступил «Удинезе».

«Наполи» проиграл в гостях «Удинезе» (0:1) в 15-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Фриули».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юрген Эккеленкамп открыл счет на 73-й минуте, его мяч в итоге стал победным. Ранее голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло отменили после вмешательства ВАР.

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 14:00, Фриули
Удинезе
Завершен
1 - 0
Наполи
Матч окончен
Дзаноли   Гогличидзе
90’
+4’
Дзаньоло   Браво
90’
+1’
Дэвис   Букса
84’
Бертола   Эхизибуэ
84’
Эккеленкамп   Саррага
83’
83’
Элмаз   Лукка
82’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
75’
Буонджорно   Оливера
  Эккеленкамп
73’
61’
Ланг   Лоботка
61’
Бекема   Политано
2тайм
Перерыв
Дзаньоло
33’
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Бертола, Эккеленкамп, Карлстрем, Петровски, Дзаноли, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Нунцианте, Сава, Гогличидзе, Ловрич, Саррага, Камара, Миллер, Модешту, Паделли, Пальма, Гуйе, Эхизибуэ, Браво, Букса
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Спинаццола, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Мигель Гутьеррес, Оливера, Марьянуччи, Политано, Контини-Барановский, Ферранте, Лоботка, Маццокки, Вергара, Лукка, Амброзино
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Что делать с Хаби Алонсо?30305 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoУдинезе
онлайны
logoЮрген Эккеленкамп
logoКинан Дэвис
logoНиколо Дзаньоло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
9 минут назадТесты и игры
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
37 минут назад
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий о назначении Василия Березуцкого в «Урал»: «Я принимал участие. Высоко оцениваю его как тренера»
7 минут назад
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
24 минуты назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото