«Наполи» проиграл «Удинезе» в гостях – 0:1. Эккеленкамп забил, голы Дэвиса и Дзаньоло отменили после ВАР
«Наполи» уступил «Удинезе».
«Наполи» проиграл в гостях «Удинезе» (0:1) в 15-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Фриули».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юрген Эккеленкамп открыл счет на 73-й минуте, его мяч в итоге стал победным. Ранее голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло отменили после вмешательства ВАР.
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 14:00, Фриули
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
