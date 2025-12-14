У «Астон Виллы» 9 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября, дальше – «МЮ»
«Астон Вилла» победила в 9 матчах подряд.
«Астон Вилла» продлила победную серию.
Команда Унаи Эмери обыграла «Вест Хэм» (3:2) в 16-м туре Премьер-лиги.
Это 9-я победа подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 1 ноября – 0:2 с «Ливерпулем» в АПЛ.
21 декабря «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.
Что делать с Хаби Алонсо?31903 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости