У «Астон Виллы» 9 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября, дальше – «МЮ»

«Астон Вилла» победила в 9 матчах подряд.

«Астон Вилла» продлила победную серию.

Команда Унаи Эмери обыграла «Вест Хэм» (3:2) в 16-м туре Премьер-лиги.

Это 9-я победа подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 1 ноября – 0:2 с «Ливерпулем» в АПЛ.

21 декабря «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

