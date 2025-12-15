Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ
РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку лиги в ноябре-декабре.
Объявлены претенденты на звание WINLINE игрока месяца в Мир РПЛ.
В ноябре-декабре на награду номинированы:
Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Джон Кордоба («Краснодар»);
Брайан Хиль («Балтика»);
Дмитрий Пестряков («Акрон»);
Максим Бориско («Балтика»).
Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
