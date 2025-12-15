  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ
24

Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку лиги в ноябре-декабре.

Объявлены претенденты на звание WINLINE игрока месяца в Мир РПЛ.

В ноябре-декабре на награду номинированы:

Эдуард СперцянКраснодар»);

Джон Кордоба («Краснодар»);

Брайан Хиль («Балтика»);

Дмитрий Пестряков («Акрон»);

Максим Бориско («Балтика»).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Что делать с Хаби Алонсо?32909 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoБалтика
logoБрайан Хиль
logoДжон Кордоба
logoДмитрий Пестряков
logoАкрон
logoМаксим Бориско
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
37 минут назад
«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)
48 минут назад
Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»
58 минут назад
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
сегодня, 18:09
Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом
сегодня, 17:59
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 18:00Тесты и игры
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
сегодня, 17:28
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
сегодня, 17:19
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
сегодня, 17:15
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
6 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
Тренер «Гвадалахары» Марти о матче c «Барсой»: «Дочери уже попросили футболки Ямаля и Педри. Они болеют за «блауграну» и подшучивали надо мной из-за дисквалификации»
18 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
21 минуту назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
33 минуты назад
«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым: «Во времена, когда могут быть введены ограничения, нужно обращать внимание на свой резерв и давать шанс воспитанникам»
37 минут назад
Тренер сборной Шотландии Кларк о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Не стоит влезать в долги, пытаясь туда попасть. Это будет дорого, билеты в Америку и так дорогие»
46 минут назад
Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА
сегодня, 17:55
Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
сегодня, 17:43