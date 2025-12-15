Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку лиги в ноябре-декабре.

Объявлены претенденты на звание WINLINE игрока месяца в Мир РПЛ.

В ноябре-декабре на награду номинированы:

Эдуард Сперцян («Краснодар »);

Джон Кордоба («Краснодар»);

Брайан Хиль («Балтика »);

Дмитрий Пестряков («Акрон »);

Максим Бориско («Балтика»).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.