Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх

Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2) и был признан второй звездой.

Всего в 33 играх сезона на счету россиянина 37 (20+17) баллов.

Сегодня за 19:12 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:50 – в большинстве) – у Капризова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 3».