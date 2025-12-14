Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше. Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»

Ферстаппен выиграл бы титул, если бы Хорнера уволили раньше, заявил Марко.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что Макс Ферстаппен стал бы чемпионом в пятый раз подряд в 2025 году, если бы экс-руководитель Кристиан Хорнер раньше покинул команду.

Кроме того, австриец обвинил экс-коллегу, с которым работал с 2005 года, во лжи и «грязных играх».

– В «Ред Булл» произошло много всего в этом году. Вместе с Оливером Минцлаффом, генеральным директором «Ред Булл», который в том числе отвечает за спортивное направление, вы уволили руководителя команды Кристиана Хорнера после более чем 20 лет на посту. Тем самым завершилась борьба за власть между вами и Хорнером.

– Так это всегда описывали СМИ, но тут не было ничего личного.

Вместе с Диди (Дитрихом Матешицем , сооснователем компании «Ред Булл» – Спортс’’) я основал команду «Ред Булл» в 2005 году. Мы назначили Хорнера руководителем, а я присутствовал как наблюдатель. Фактически власть исходила из Австрии, решения принимали мы.

Помню вечеринку в 2022 году перед Гран-при Австрии. Диди присутствовал, но уже не в добром здравии. Кристиан подошел ко мне и сказал: «Он не дотянет до конца года». С этого момента он начал сближаться с Чалермом Ювидьей (тайским совладельцем компании «Ред Булл» – Спортс’’).

Когда Диди умер в том же году, у [Хорнера] уже было все необходимое, чтобы взять команду под контроль при поддержке Ювидьи. Я со стороны «Австрии» делал все, чтобы этого не допустить.

– Часто ситуация накалялась между «Австрией», как вы это называете, и Хорнером. В итоге вы взяли верх, отправив Хорнера в отставку. Ощущалось ли это как победа?

– Нет. Мы должны были что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего. Если бы мы сделали это раньше, то все наладилось бы быстрее в этом году, и Макс стал бы чемпионом мира. Я полностью в этом убежден.

Но последние годы с Хорнером не были приятными. Было много грязных игр. Помните, как во времена выступлений Серхио Переса мне приписали слова, будто мексиканцы не такие сосредоточенные, как нидерландцы или немцы? Это было сфабриковано – возможно, ими же.

То же касается моих слов в 2024 году о том, что разработка нашего двигателя отстает от графика и мы потеряем «Форд» как спонсора. Я никогда так не говорил, но Хорнер хотел использовать это для моего отстранения. Этого не случилось только потому, что Макс вступился за меня в Джидде.

– Хорнер пользовался полной поддержкой основного акционера Ювидьи в последние годы. В этом сезоне ситуация поменялась. Почему?

– Нам все чаще удавалось доказывать, что Хорнер лгал обо всем и вся. Когда Чалерм это понял, то изменил свое мнение.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду