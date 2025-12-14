  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше. Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»
58

Гельмут Марко: «Ферстаппен стал бы чемпионом, если бы «Ред Булл» уволил Хорнера раньше. Кристиан вел грязные игры, лгал обо всем»

Ферстаппен выиграл бы титул, если бы Хорнера уволили раньше, заявил Марко.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что Макс Ферстаппен стал бы чемпионом в пятый раз подряд в 2025 году, если бы экс-руководитель Кристиан Хорнер раньше покинул команду.

Кроме того, австриец обвинил экс-коллегу, с которым работал с 2005 года, во лжи и «грязных играх».

– В «Ред Булл» произошло много всего в этом году. Вместе с Оливером Минцлаффом, генеральным директором «Ред Булл», который в том числе отвечает за спортивное направление, вы уволили руководителя команды Кристиана Хорнера после более чем 20 лет на посту. Тем самым завершилась борьба за власть между вами и Хорнером.

– Так это всегда описывали СМИ, но тут не было ничего личного.

Вместе с Диди (Дитрихом Матешицем, сооснователем компании «Ред Булл» – Спортс’’) я основал команду «Ред Булл» в 2005 году. Мы назначили Хорнера руководителем, а я присутствовал как наблюдатель. Фактически власть исходила из Австрии, решения принимали мы.

Помню вечеринку в 2022 году перед Гран-при Австрии. Диди присутствовал, но уже не в добром здравии. Кристиан подошел ко мне и сказал: «Он не дотянет до конца года». С этого момента он начал сближаться с Чалермом Ювидьей (тайским совладельцем компании «Ред Булл» – Спортс’’).

Когда Диди умер в том же году, у [Хорнера] уже было все необходимое, чтобы взять команду под контроль при поддержке Ювидьи. Я со стороны «Австрии» делал все, чтобы этого не допустить.

– Часто ситуация накалялась между «Австрией», как вы это называете, и Хорнером. В итоге вы взяли верх, отправив Хорнера в отставку. Ощущалось ли это как победа?

– Нет. Мы должны были что-то предпринять, потому что результаты на трассе оставляли желать лучшего. Если бы мы сделали это раньше, то все наладилось бы быстрее в этом году, и Макс стал бы чемпионом мира. Я полностью в этом убежден.

Но последние годы с Хорнером не были приятными. Было много грязных игр. Помните, как во времена выступлений Серхио Переса мне приписали слова, будто мексиканцы не такие сосредоточенные, как нидерландцы или немцы? Это было сфабриковано – возможно, ими же.

То же касается моих слов в 2024 году о том, что разработка нашего двигателя отстает от графика и мы потеряем «Форд» как спонсора. Я никогда так не говорил, но Хорнер хотел использовать это для моего отстранения. Этого не случилось только потому, что Макс вступился за меня в Джидде.

– Хорнер пользовался полной поддержкой основного акционера Ювидьи в последние годы. В этом сезоне ситуация поменялась. Почему?

– Нам все чаще удавалось доказывать, что Хорнер лгал обо всем и вся. Когда Чалерм это понял, то изменил свое мнение.

«Ред Булл» выгнал последнего титана «Ф-1». Война за власть сожгла победную команду

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
logoФормула-1
logoДитрих Матешиц
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoСерхио Перес
Гран-при Саудовской Аравии
Оливер Минцлафф
Гран-при Австрии
logoГельмут Марко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
сегодня, 13:32
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
сегодня, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»
сегодня, 11:23
«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса
сегодня, 10:56
Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»
сегодня, 10:26
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
сегодня, 09:48
Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10