Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером

Винисиус обнял Хаби Алонсо после ассиста на Родриго.

Вингер «Реала » Винисиус после голевого паса на Родриго подбежал к Хаби Алонсо и обнял главного тренера.

Бразилец ассистировал партнеру на 76-й минуте матча с «Алавесом » (2:1) в 17-м туре Ла Лиги . Гол Родриго стал победным в этой игре.

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Ранее в СМИ писали о конфликте между Винисиусом и Алонсо. Также утверждалось, что сегодняшняя игра может повлиять на будущее испанца в клубе.