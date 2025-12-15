Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
Винисиус обнял Хаби Алонсо после ассиста на Родриго.
Вингер «Реала» Винисиус после голевого паса на Родриго подбежал к Хаби Алонсо и обнял главного тренера.
Бразилец ассистировал партнеру на 76-й минуте матча с «Алавесом» (2:1) в 17-м туре Ла Лиги. Гол Родриго стал победным в этой игре.
Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Ранее в СМИ писали о конфликте между Винисиусом и Алонсо. Также утверждалось, что сегодняшняя игра может повлиять на будущее испанца в клубе.
