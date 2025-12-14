⚡ Лыжи. Кубок мира. Коростелев – 25-й в «разделке» на 10 км, Хедегарт выиграл, Клэбо – 4-й

  • Спортс
489

Коростелев занял 25-е место в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжники выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержал норвежец Эйнар Хедегарт, россиянин Савелий Коростелев – 25-й.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 22.40,7

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,7

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 18,8

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 24,1

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 30,6

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 31,1

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 34,9

8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 38,1

9. Матис Делож (Франция) – 39,6

10. Уго Лапалю (Франция) – 42,3

11. Арси Руусканен (Финляндия) – 54,5

12. Флориан Нотц (Германия) – 59,7

13. Нико Анттола (Финляндия) – 1.00,3

14. Жюль Лапьер (Франция) – 1.01,1

15. Густав Берглунд (Швеция) – 1.04,5

16. Элиа Барп (Италия) – 1.04,9...

20. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.11,5...

25. Савелий Коростелев (Россия) – 1.20,3...

28. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 1.21,2...

33. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.26,2

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Лыжи в Telegram
