⚡ Лыжи. Кубок мира. Коростелев – 25-й в «разделке» на 10 км, Хедегарт выиграл, Клэбо – 4-й

14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжники выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержал норвежец Эйнар Хедегарт, россиянин Савелий Коростелев – 25-й. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 3-й этап Давос, Швейцария Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 22.40,7 2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,7 3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 18,8 4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 24,1 5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 30,6 6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 31,1 7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 34,9 8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 38,1 9. Матис Делож (Франция) – 39,6 10. Уго Лапалю (Франция) – 42,3 11. Арси Руусканен (Финляндия) – 54,5 12. Флориан Нотц (Германия) – 59,7 13. Нико Анттола (Финляндия) – 1.00,3 14. Жюль Лапьер (Франция) – 1.01,1 15. Густав Берглунд (Швеция) – 1.04,5 16. Элиа Барп (Италия) – 1.04,9... 20. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.11,5... 25. Савелий Коростелев (Россия) – 1.20,3... 28. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 1.21,2... 33. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.26,2 Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе