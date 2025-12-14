⚡ Лыжи. Кубок мира. Коростелев – 25-й в «разделке» на 10 км, Хедегарт выиграл, Клэбо – 4-й
14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжники выступили в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом. Победу одержал норвежец Эйнар Хедегарт, россиянин Савелий Коростелев – 25-й.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 22.40,7
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 11,7
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 18,8
4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 24,1
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 30,6
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 31,1
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 34,9
8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 38,1
9. Матис Делож (Франция) – 39,6
10. Уго Лапалю (Франция) – 42,3
11. Арси Руусканен (Финляндия) – 54,5
12. Флориан Нотц (Германия) – 59,7
13. Нико Анттола (Финляндия) – 1.00,3
14. Жюль Лапьер (Франция) – 1.01,1
15. Густав Берглунд (Швеция) – 1.04,5
16. Элиа Барп (Италия) – 1.04,9...
20. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.11,5...
25. Савелий Коростелев (Россия) – 1.20,3...
28. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 1.21,2...
33. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.26,2
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе