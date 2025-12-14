  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я
128

⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я

Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону.

14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене женщины выступили в гонке преследования. Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины, гонка преследования

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 28.31,5 (0)

2. Анна Магнуссон (Швеция) – 11,4 (1)

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 39,5 (1)

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 41,2 (2)

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 43,8 (2)

6. Камиль Бене (Франция) – 44,5 (0)

7. Лу Жанмонно (Франция) – 51,5 (3)

8. Регина Эрмитс (Эстония) – 52,9 (0)

9. Доротея Вирер (Италия) – 54,9 (2)

10. Анна Вайдель (Германия) – 55,7 (2)

11. Ханна Оберг (Швеция) – 1.02,1 (5)

12. Осеан Мишлон (Франция) – 1.02,7 (1)

13. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.08,2 (1)...

21. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,4 (3)

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
logoOkko
logoАнна Магнуссон
logoЛу Жанмонно
logoДоротея Вирер
logoЭми Басерга
logoВанесса Фойгт
logoАнна Вайдель
logoКаролине Кноттен
logoсборная Норвегии жен
результаты
logoсборная Германии жен
гонка преследования (жен)
logoКамиль Бене
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Словении жен
logoЭльвира Оберг
logoМарен Киркеэйде
logoПолона Клеменчич
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Швейцарии жен
logoХанна Оберг
logoсборная Швеции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
вчера, 15:10
⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я
вчера, 14:24
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37
Главные новости
Уле Эйнар Бьорндален: «То, как Кноттен вышвырнули из сборной, вызывает беспокойство. Норвегия зависит от нее на Олимпиаде»
сегодня, 16:08
Лиза Виттоцци: «Наслаждаюсь каждым днем, проведенным с биатлонной семьей, и счастлива, что могу заниматься своим делом»
сегодня, 15:37
Кубок мира. Общий зачет. Магнуссон продолжает лидировать, Киркеэйде вышла на 2-е место, Жанмонно – 3-я
сегодня, 14:50
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход, у Виттоцци – лучшая скорострельность и чистое время пасьюта
сегодня, 14:35
Виттоцци одержала девятую победу на Кубке мира в карьере, у Магнуссон шестой подиум, у Киркеэйде – пятый
сегодня, 14:26
Кубок России. Общий зачет. Бажин вышел на первое место, Поварницын – 2-й, Халили – 3-й
сегодня, 13:20
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Резцова – 2-я, Метеля – 3-я
сегодня, 13:15
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Германия проиграла 10 секунд ходом
сегодня, 12:26
⚡ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, сборная Франции – 2-я, сборная Швеции – 3-я
сегодня, 12:13
Зуманн получил Малый хрустальный глобус, украинские биатлонисты – серебряные медали ЧМ-2011, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
сегодня, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
сегодня, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
сегодня, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
сегодня, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
вчера, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37