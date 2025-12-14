⚡ Кубок мира. Виттоцци выиграла гонку преследования, Магнуссон – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я, Эльвира Оберг – 5-я
14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене женщины выступили в гонке преследования. Победу одержала итальянка Лиза Виттоцци.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины, гонка преследования
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 28.31,5 (0)
2. Анна Магнуссон (Швеция) – 11,4 (1)
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 39,5 (1)
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 41,2 (2)
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 43,8 (2)
6. Камиль Бене (Франция) – 44,5 (0)
7. Лу Жанмонно (Франция) – 51,5 (3)
8. Регина Эрмитс (Эстония) – 52,9 (0)
9. Доротея Вирер (Италия) – 54,9 (2)
10. Анна Вайдель (Германия) – 55,7 (2)
11. Ханна Оберг (Швеция) – 1.02,1 (5)
12. Осеан Мишлон (Франция) – 1.02,7 (1)
13. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.08,2 (1)...
21. Жюлия Симон (Франция) – 1.41,4 (3)
