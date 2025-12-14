Мама Костылевой сообщила, что переговоров о сотрудничестве с Плющенко не будет
Мама Костылевой сообщила, что переговоров о сотрудничестве с Плющенко не будет.
Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что переговоров о сотрудничестве с тренером Евгением Плющенко не будет.
По информации РИА Новости, после ледового шоу в Минске, которое проходит 13-14 декабря, Плющенко планировал прекратить работу с фигуристкой из-за «поведения ее матери». Однако сообщалось, что стороны намерены провести переговоры.
– Переговоры уже не актуальны, получается? – спросили у Ирины Костылевой в телеграм-канале.
– Нет, конечно. Какие переговоры могут быть с тренером, который развалил спортсменку намеренно. Лишил ее программ, прыжков и даже положенного ей звания КМС, – ответила мать фигуристки.
Елена Костылева – чемпионка России среди юниорок прошлого сезона.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости