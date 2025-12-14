❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова выиграла коньковую гонку преследования, Пеклецова – 2-я, Крупицкая – 3-я, Сорина – 8-я, Ступак – 9-я

Вероника Степанова выиграла гонку преследования на Кубке России в Чусовом.

14 декабря на Кубке России по лыжным гонкам в Чусовом прошла женская коньковая гонка преследования на 10 км. Победу одержала Вероника Степанова.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Женщины, гонка преследования

10 км, свободный стиль

1. Вероника Степанова – 26.32,4

2. Алина Пеклецова – 26,6

3. Евгения Крупицкая – 1.12,7

4. Арина Кусургашева – 1.13,4

5. Елизавета Шалабода – 2.31,5

6. Дарья Канева – 2.32,0

7. Екатерина Шибекина – 2.32,4

8. Татьяна Сорина – 2.33,5

9. Юлия Ступак – 2.57,5

10. Алена Баранова – 2.57,7

11. Ольга Царева – 2.59,8

12. Алиса Жамбалова – 3.20,8

