❄️ Лыжи. Кубок России. Степанова выиграла коньковую гонку преследования, Пеклецова – 2-я, Крупицкая – 3-я, Сорина – 8-я, Ступак – 9-я
Вероника Степанова выиграла гонку преследования на Кубке России в Чусовом.
14 декабря на Кубке России по лыжным гонкам в Чусовом прошла женская коньковая гонка преследования на 10 км. Победу одержала Вероника Степанова.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Женщины, гонка преследования
10 км, свободный стиль
1. Вероника Степанова – 26.32,4
2. Алина Пеклецова – 26,6
3. Евгения Крупицкая – 1.12,7
4. Арина Кусургашева – 1.13,4
5. Елизавета Шалабода – 2.31,5
6. Дарья Канева – 2.32,0
7. Екатерина Шибекина – 2.32,4
8. Татьяна Сорина – 2.33,5
9. Юлия Ступак – 2.57,5
10. Алена Баранова – 2.57,7
11. Ольга Царева – 2.59,8
12. Алиса Жамбалова – 3.20,8
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
