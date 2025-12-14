Коростелев и Непряева выполнили олимпийский норматив для дистанционных гонок на Кубке мира в Давосе

Коростелев и Непряева завоевали квоты на дистанционные гонки на Олимпиаде-2026.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выполнили олимпийский норматив в гонках с раздельного старта на этапе Кубка мира в Давосе.

Коростелев стал 25-м в коньковой «разделке» на 10 км, Непряева заняла 20-е место. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Непряева и Коростелев получили нужное для отбора на дистанционные гонки («разделка», скиатлон и марафон) на Играх число FIS-пунктов.