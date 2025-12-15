  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дьяков о «Балтике»: «Можно за тройку побороться, амбиции будут сумасшедшие. Но весной будет сложнее добывать очки»
4

Дьяков о «Балтике»: «Можно за тройку побороться, амбиции будут сумасшедшие. Но весной будет сложнее добывать очки»

Дьяков о «Балтике»: можно за тройку побороться, амбиции будут сумасшедшие.

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков допустил, что «Балтика» поборется за 3-е место в РПЛ.

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

– «Балтика» отстает на два очка от третьего места, на пять – от первого. Есть шанс подняться выше весной? 

– Можно за тройку побороться. А вот за чемпионство уже тяжело. Но мне кажется, эта команда финиширует в районе четвертого – шестого места. Сложно будет забраться выше, потому что в конце чемпионата скажется класс. Но если после зимней паузы эта команда будет на таком же кураже, который был осенью, то все возможно.

– Летом у «Балтики» было всего два новичка. Будет ли пополнение зимой, или, учитывая игру команды, она не сильно в этом нуждается? 

– Всегда кто-то нужен. Тем более аппетит приходит во время еды. Не думаю, что мы увидим массовую закупку, но точечные усиления, наверное, будут.

– Весной не ждете провала от «Балтики», или он может случиться?

– Никто ни от чего не застрахован. В клубе понимают, что они находятся не так далеко от медалей. Понятно, что амбиции будут сумасшедшие. С другой стороны, никто не обвинит команду, если весной у нее будет спад и поступление очков уменьшится. На «Балтику» все уже по-другому настраиваются. Ее будут лучше разбирать. Поэтому калининградцам весной будет сложнее добывать очки, – сказал Дьяков.

Что делать с Хаби Алонсо?33046 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoБалтика
logoВиталий Дьяков
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ: «Тут все понятно. Просто лучший»
вчера, 09:12
Иванов о «Балтике»: «Было бы здорово, если бы включилась в гонку за титул и повторила путь «Лестера». РПЛ от этого только выиграет»
13 декабря, 05:35
Аршавин о Саусе: «Заслужил интерес топ‑клубов РПЛ. Он вносит серьезный вклад в игру «Балтики»
13 декабря, 02:39
Главные новости
Глава РПЛ Алаев о лимите на иностранцев в тренерских штабах: «Уважаю Семина, но проблемы не вижу. Система сбалансирована»
38 минут назад
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
сегодня, 18:37
«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)
сегодня, 18:26
Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»
сегодня, 18:16
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
сегодня, 18:09
Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом
сегодня, 17:59
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 18:00Тесты и игры
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
сегодня, 17:28
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
сегодня, 17:19
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» – «Комо». Фергюсон и Пеллегрини играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
6 минут назад
Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»
18 минут назад
Гендиректор «Спартака» о низкой результативности россиян: «Понимаем, что они должны превращаться в звезд и делать разницу, но это более долгосрочный проект»
29 минут назад
«Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)
29 минут назад
Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
45 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
45 минут назад
Тренер «Гвадалахары» Марти о матче c «Барсой»: «Дочери уже попросили футболки Ямаля и Педри. Они болеют за «блауграну» и подшучивали надо мной из-за дисквалификации»
57 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 18:53
«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым: «Во времена, когда могут быть введены ограничения, нужно обращать внимание на свой резерв и давать шанс воспитанникам»
сегодня, 18:37