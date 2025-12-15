«Питтсбург» – 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая 2 матча подряд при преимуществе в 3+ шайбы в 3-м периоде. «Пингвинс» дома уступили «Сан-Хосе» и «Юте»
«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ, вновь проиграв после преимущества в 3 гола.
«Питтсбург» проиграл «Юте» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, упустив преимущество в 3 шайбы.
После двух периодов «Пингвинс» вели со счетом 3:0.
Поражение при наличии преимущества в 3+ шайбы в третьем периоде стало для пенсильванцев вторым за два дня.
Вчера команда под руководством Дэна Мьюза уступила «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), лидируя со счетом 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода.
«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, потерпевшей такие поражения в двух матчах подряд.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
