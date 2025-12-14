❄️ Кубок России. Бажин выиграл масс-старт, Бабиков – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й, Серохвостов – 5-й

Биатлонист Кирилл Бажин выиграл масс-старт на Кубке России в Тюмени.

14 декабря на Кубке России по биатлону в Тюмени мужчины пробежали масс-старт. Победу одержал Кирилл Бажин .

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Мужчины, масс-старт

1. Кирилл Бажин – 38.23,4 (1)

2. Антон Бабиков – 5,6 (1)

3. Александр Поварницын – 25,8 (3)

4. Эдуард Латыпов – 29,9 (4)

5. Даниил Серохвостов – 31,5 (5)

6. Даниил Усов – 39,1 (3)

7. Олег Домичек – 45,2 (4)

8. Иван Колотов – 48,8 (3)

9. Кирилл Стрельцов – 51,6 (3)

10. Савелий Коновалов – 52,8 (4)

11. Даниил Матерков – 1.07,9 (2)

12. Вадим Истамгулов – 1.09,0 (2)

13. Роман Сурнев – 1.09,6 (5)

14. Карим Халили – 1.38,4 (5)

15. Виктор Плицев – 1.42,1 (4)

16. Дмитрий Евменов – 1.43,9 (4)

17. Кирилл Киливнюк – 2.02,6 (5)

18. Евгений Сидоров – 2.02,8 (7)

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени