❄️ Кубок России. Бажин выиграл масс-старт, Бабиков – 2-й, Поварницын – 3-й, Латыпов – 4-й, Серохвостов – 5-й
14 декабря на Кубке России по биатлону в Тюмени мужчины пробежали масс-старт. Победу одержал Кирилл Бажин.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Мужчины, масс-старт
1. Кирилл Бажин – 38.23,4 (1)
2. Антон Бабиков – 5,6 (1)
3. Александр Поварницын – 25,8 (3)
4. Эдуард Латыпов – 29,9 (4)
5. Даниил Серохвостов – 31,5 (5)
6. Даниил Усов – 39,1 (3)
7. Олег Домичек – 45,2 (4)
8. Иван Колотов – 48,8 (3)
9. Кирилл Стрельцов – 51,6 (3)
10. Савелий Коновалов – 52,8 (4)
11. Даниил Матерков – 1.07,9 (2)
12. Вадим Истамгулов – 1.09,0 (2)
13. Роман Сурнев – 1.09,6 (5)
14. Карим Халили – 1.38,4 (5)
15. Виктор Плицев – 1.42,1 (4)
16. Дмитрий Евменов – 1.43,9 (4)
17. Кирилл Киливнюк – 2.02,6 (5)
18. Евгений Сидоров – 2.02,8 (7)
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени