Радимов о техническом поражении «Зенита» в 2011-м: «Семак встал: «Влад, ребята знают, что это не из-за тебя». Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!» Лишили премиальных за год»

Радимов о техническом поражении «Зенита»: Денисов кричал – должна пролиться кровь.

Бывший капитан «Зенита » Владислав Радимов в беседе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцкиим вспомнил о техническом поражении команды из-за его ошибки в матче с армейцами.

Клуб из Санкт-Петербурга в 2011 году сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в чемпионате России. Однако «Зенит» нарушил дисциплинарный регламент РФС – Радимов, работавший начальником команды, по просьбе главного тренера команды Лучано Спаллетти не включил в заявку на игру доморощенного футболиста – получил техническое поражение со счетом 0:3 и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Леонид Слуцкий: Влад , значит, у меня до сих пор есть незакрытый гештальт по поводу тебя, потому что я очень косвенно, как мне кажется, принял участие к одному из твоих увольнений. Вспомнишь историю?

Владислав Радимов: Ну это я был начальником команды, наверное. А ты ЦСКА тренировал. Это в том матче? Да, это действительно сыграло такую роль определяющую в моей жизни. Я думаю, что развернуло как раз в ту сторону, благодаря этому, что все сложилось у меня хорошо.

Леонид Слуцкий: То есть не надо извиняться?

Владислав Радимов: Да. Значит, матч ЦСКА, и в заявку надо было внести одного молодого футболиста, по-моему, до 20 лет. Этим футболистом был Канунников . И, значит, 18 человек в заявке. Накануне матча подходит Спаллетти и говорит: «Послушай, я не хочу вот эту группу футболистов, которые старше, кого-то убирать. Сколько будет штраф за то, что мы не внесем молодого футболиста?» Ну, я, естественно, как начальник команды, должен был знать сам это, но у нас юрист был, сейчас он работает генеральным директором «Динамо», Паша Пивоваров. Сейчас уже прошло столько времени, можно рассказать. Я говорю: «Паш, такая история. Смотри, Спаллетти не хочет вписывать молодого. Лучше он заплатит сам штраф, чтобы вот эта группа осталась вся довольная». Ты понимаешь, что имел в виду Спаллетти?

Леонид Слуцкий: Да, чтобы никто не ныл.



Владислав Радимов: Да. Паша Пивоваров пишет: «Штраф, условно, 200 000 рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут, просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента, и он знал об этом изменении, но забыл.

Леонид Слуцкий: Штраф и штраф.

Владислав Радимов: Да, штраф и штраф. Я, соответственно, передал информацию Спаллетти. Матч начинается. Счет 1:1. И в перерыве мне звонит Митрофанов , генеральный директор. Говорит: «Ты знаешь, что мы 0:3 уже проиграли». Это нонсенс. Я ему говорю: «Вы шутите?» Он говорит: «Нет, действительно так». В регламенте написано. Уже в перерыве все знали.

Леонид Слуцкий: Мы в перерыве не знали. Мы знали сразу после игры. Ко мне подошел наш генеральный директор, Бабаев Роман Юрьевич, и сказал, что будет техническое поражение.

Владислав Радимов: На следующий день должно было быть собрание на базе. И я Паше Пивоварову говорю: «Паш, поехали». Ну, ребятам в глаза надо посмотреть, по-любому. Мы приехали. Вся команда. Паша не поехал. И я, естественно, вышел к ребятам. Говорю: «Да, я вас всех понимаю, я прекрасно понимаю, что это неправильно».

Встал Серега Семак, он играл. Он говорит: «Ну, ты же знаешь, все ребята, все знают историю, что это не из-за тебя». Я говорю: «Сереж, в первую очередь ответчик я». И, кстати, Сереже я благодарен. Ну, естественно, как друг близкий, он не мог по-другому поступить. Он встал, да. И больше всех кричал Гарик Денисов: «Должна пролиться чья-то кровь! Это неправильно!» Я его понимаю. Будь игроком, я бы, может, то же самое сказал.

Но сама история такая, да. Я пришел, и меня перевели на место начальника команды, чем, естественно, я не должен был заниматься, потому что это в корне было не мое. Я совершенно не понимал, что делать, как заказывать гостиницы или прочее.

Меня отправили в дубль помогать Анатолию Викторовичу Давыдову тренировать. Штрафа как такового не было, но меня лишили всех премиальных за год, которые выигрывает команда. Это очень много. Мне понравилось учить ребят молодых не только футболу, а и жизни. А штраф не штраф – это потому что я заработал достаточно за карьеру, сильно по мне это не ударило.

Леонид Слуцкий: У меня с души камень упал, потому что эту историю я много-много лет носил в себе, что косвенно, очень косвенно, мы как-то участвовали...

Владислав Радимов: Но скажи мне другое, когда ты играешь в ничью, как это осознавать, что ты 3:0 выиграл?

Леонид Слуцкий: Ну, это не очень приятно.