  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о техническом поражении «Зенита» в 2011-м: «Семак встал: «Влад, ребята знают, что это не из-за тебя». Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!» Лишили премиальных за год»
207

Радимов о техническом поражении «Зенита» в 2011-м: «Семак встал: «Влад, ребята знают, что это не из-за тебя». Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!» Лишили премиальных за год»

Радимов о техническом поражении «Зенита»: Денисов кричал – должна пролиться кровь.

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов в беседе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцкиим вспомнил о техническом поражении команды из-за его ошибки в матче с армейцами.

Клуб из Санкт-Петербурга в 2011 году сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в чемпионате России. Однако «Зенит» нарушил дисциплинарный регламент РФС – Радимов, работавший начальником команды, по просьбе главного тренера команды Лучано Спаллетти не включил в заявку на игру доморощенного футболиста – получил техническое поражение со счетом 0:3 и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Леонид Слуцкий: Влад, значит, у меня до сих пор есть незакрытый гештальт по поводу тебя, потому что я очень косвенно, как мне кажется, принял участие к одному из твоих увольнений. Вспомнишь историю?

Владислав Радимов: Ну это я был начальником команды, наверное. А ты ЦСКА тренировал. Это в том матче? Да, это действительно сыграло такую роль определяющую в моей жизни. Я думаю, что развернуло как раз в ту сторону, благодаря этому, что все сложилось у меня хорошо. 

Леонид Слуцкий: То есть не надо извиняться?

Владислав Радимов: Да. Значит, матч ЦСКА, и в заявку надо было внести одного молодого футболиста, по-моему, до 20 лет. Этим футболистом был Канунников. И, значит, 18 человек в заявке. Накануне матча подходит Спаллетти и говорит: «Послушай, я не хочу вот эту группу футболистов, которые старше, кого-то убирать. Сколько будет штраф за то, что мы не внесем молодого футболиста?» Ну, я, естественно, как начальник команды, должен был знать сам это, но у нас юрист был, сейчас он работает генеральным директором «Динамо», Паша Пивоваров. Сейчас уже прошло столько времени, можно рассказать. Я говорю: «Паш, такая история. Смотри, Спаллетти не хочет вписывать молодого. Лучше он заплатит сам штраф, чтобы вот эта группа осталась вся довольная». Ты понимаешь, что имел в виду Спаллетти?

Леонид Слуцкий: Да, чтобы никто не ныл.
 
Владислав Радимов: Да. Паша Пивоваров пишет: «Штраф, условно, 200 000 рублей». Я говорю: «Очки снимут?» Он говорит: «Очки не отнимут, просто заплатите штраф». Казус в том, что сам Пивоваров был в разработке этого регламента, и он знал об этом изменении, но забыл.

Леонид Слуцкий: Штраф и штраф.

Владислав Радимов: Да, штраф и штраф. Я, соответственно, передал информацию Спаллетти. Матч начинается. Счет 1:1. И в перерыве мне звонит Митрофанов, генеральный директор. Говорит: «Ты знаешь, что мы 0:3 уже проиграли». Это  нонсенс. Я ему говорю: «Вы шутите?» Он говорит: «Нет, действительно так». В регламенте написано. Уже в перерыве все знали.

Леонид Слуцкий: Мы в перерыве не знали. Мы знали сразу после игры. Ко мне подошел наш генеральный директор, Бабаев Роман Юрьевич, и сказал, что будет техническое поражение.

Владислав Радимов: На следующий день должно было быть собрание на базе. И я Паше Пивоварову говорю: «Паш, поехали». Ну, ребятам в глаза надо посмотреть, по-любому. Мы приехали. Вся команда. Паша не поехал. И я, естественно, вышел к ребятам. Говорю: «Да, я вас всех понимаю, я прекрасно понимаю, что это неправильно».

Встал Серега Семак, он играл. Он говорит: «Ну, ты же знаешь, все ребята, все знают историю, что это не из-за тебя». Я говорю: «Сереж, в первую очередь ответчик я». И, кстати, Сереже я благодарен. Ну, естественно, как друг близкий, он не мог по-другому поступить. Он встал, да. И больше всех кричал Гарик Денисов: «Должна пролиться чья-то кровь! Это неправильно!» Я его понимаю. Будь игроком, я бы, может, то же самое сказал.

Но сама история такая, да. Я пришел, и меня перевели на место начальника команды, чем, естественно, я не должен был заниматься, потому что это в корне было не мое. Я совершенно не понимал, что делать, как заказывать гостиницы или прочее.

Меня отправили в дубль помогать Анатолию Викторовичу Давыдову тренировать. Штрафа как такового не было, но меня лишили всех премиальных за год, которые выигрывает команда. Это очень много. Мне понравилось учить ребят молодых не только футболу, а и жизни. А штраф не штраф – это потому что я заработал достаточно за карьеру, сильно по мне это не ударило.

Леонид Слуцкий: У меня с души камень упал, потому что эту историю я много-много лет носил в себе, что косвенно, очень косвенно, мы как-то участвовали...

Владислав Радимов: Но скажи мне другое, когда ты играешь в ничью, как это осознавать, что ты 3:0 выиграл?

Леонид Слуцкий: Ну, это не очень приятно.

Что делать с Хаби Алонсо?31872 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
деньги
Павел Пивоваров
logoВладислав Радимов
logoЛучано Спаллетти
logoЦСКА
logoИгорь Денисов
logoЛеонид Слуцкий
logoСергей Семак
logoвысшая лига Китай
logoРФС
logoМаксим Канунников
logoРоман Бабаев
logoМаксим Митрофанов
logoАнатолий Давыдов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло после вылета с Евро: «Все было не так однозначно, но говорить что-то уже было бесполезно. И их имидж повлиял на решения по «Кофемании»
вчера, 13:53
Слуцкий о казино в Монако: «Выигрыш с паспортом РФ сегодня ты не имеешь права забрать. А проиграть разрешают любую сумму. Фантастика»
вчера, 10:37
Радимов про казино: «Я стал часто ходить, когда пошла большая зарплата. Бывало, проигрывал все за ночь – в пределах разумного, мог позволить себе»
вчера, 09:40
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
8 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
18 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
52 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
6 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
23 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
34 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
36 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17