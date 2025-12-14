Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером «Динамо» («СЭ»)
Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером московского «Динамо».
Вячеслав Козлов будет утвержден на пост главного тренера московского «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произойдет в среду, 17 декабря, на совете директоров клуба.
Вячеслав Козлов входил в тренерский штаб команды с сезона-2021/22. В июне 2025 года он ушел из клуба и стал главным тренером «Сочи», но был уволен уже в середине июля, не проведя ни одного матча. Тренер вернулся в «Динамо» в сентябре 2025 года.
Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября после отставки Алексея Кудашова. Клуб проиграл 2 первых матча под его руководством, после чего одержал 6 побед подряд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости