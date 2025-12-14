Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером «Динамо» («СЭ»)

Вячеслав Козлов будет утвержден главным тренером московского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произойдет в среду, 17 декабря, на совете директоров клуба.

Вячеслав Козлов входил в тренерский штаб команды с сезона-2021/22. В июне 2025 года он ушел из клуба и стал главным тренером «Сочи», но был уволен уже в середине июля, не проведя ни одного матча. Тренер вернулся в «Динамо» в сентябре 2025 года.

Козлов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» 17 ноября после отставки Алексея Кудашова. Клуб проиграл 2 первых матча под его руководством, после чего одержал 6 побед подряд.