Наумов о Карпине и «Динамо»: «Разочарование года. Бывает, что тренер попадает не в ту команду. Возможно, он привел бы «Спартак» к медалям или чемпионству»

Наумов: возможно, Карпин привел бы «Спартак» к медалям или чемпионству.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Валерия Карпина на посту тренера «Динамо» и предположил, что он мог бы успешно возглавлять «Спартак».

Карпин покинул бело-голубых в ноябре. После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 10-е место.

«Разочарованием в этом году стало «Динамо ». Надеялся, что команда будет в лидерах, но, к сожалению, вышло по‑другому. Я хорошо знаю Карпина, верил в его талант и продолжаю верить. Но, увы, не получилось в «Динамо».

Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно. Например, у Эмери ничего не получилось в «Спартаке », а потом он покинул этот клуб и выиграл почти все. Оказалось, что это не его команда.

То же самое у Валеры произошло с «Динамо» — не сложилось. А сейчас возьми его в «Спартак», и он, возможно, приведет команду к медалям или чемпионству. К медалям он красно‑белых уже приводил», — сказал Наумов.