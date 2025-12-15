  • Спортс
  • Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
31

Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о важности единства команды после победы над «Алавесом» в матче 16-го тура Ла Лиги (2:1).

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор после ассиста на победный гол Родриго подбежал к Алонсо и обнял его. Ранее сообщалось о конфликте бразильца с тренером.

«Мы сосредоточены на своей игре и готовимся к матчам каждые три дня. Я отдаю должное победе, особенно учитывая отсутствие стольких игроков. Вальдепеньяс дебютировал, и я поздравляю его с дебютом и с его игрой.

Мы все делаем общее дело. Нам нужно сохранить набранный ход, одного матча недостаточно. Впереди еще долгий путь, и мы должны это сохранить.

Мы работаем вместе, команда сыграла очень хорошо. Единство – это фундамент, и только постоянная целостность даст желаемые улучшения», – сказал Алонсо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
