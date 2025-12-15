НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте» после 3:0, «Миннесота» забила 6 голов «Бостону», «Монреаль» победил «Эдмонтон»
В регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу» (1:2), «Питтсбург» проиграл «Юте» (4:5 ОТ при 3:0 после двух периодов), «Каролина» одолела «Филадельфию» (3:2 Б), «Миннесота» победила «Бостон» (6:2), «Монреаль» справился с «Эдмонтоном» (4:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости