НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте» после 3:0, «Миннесота» забила 6 голов «Бостону», «Монреаль» победил «Эдмонтон»

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Джерси » уступил «Ванкуверу » (1:2), «Питтсбург » проиграл «Юте» (4:5 ОТ при 3:0 после двух периодов), «Каролина » одолела «Филадельфию» (3:2 Б), «Миннесота » победила «Бостон» (6:2), «Монреаль» справился с «Эдмонтоном» (4:1).

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

