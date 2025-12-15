«Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление – «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку

В матче «Лейкерс» – «Финикс» выдалась напряженная концовка.

За 8 минут до конца матча против «Финикса » «Лейкерс» вели 99:79, однако «Санс» удалось нивелировать разрыв и выйти вперед благодаря трехочковому форварда Диллона Брукса за 12 секунд до сирены (114:113).

После попадания Брукс толкнул грудью форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса , за что Бруксу выписали второе техническое замечание, означающее удаление.

Джеймс смазал бонусный штрафной, однако вскоре снова вышел на линию после фола защитника «Санс» Девина Букера при трехочковом броске. Джеймс реализовал 2 из 3, и эти попадания стали в итоге победными.

«Лейкерс » устояли в концовке – 116:114.