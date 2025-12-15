  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление – «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку
Видео
21

«Лейкерс» растратили 20-очковое преимущество, Леброн Джеймс забил победные штрафные, Диллон Брукс заработал удаление – «Финикс» и «Лос-Анджелес» выдали насыщенную концовку

В матче «Лейкерс» – «Финикс» выдалась напряженная концовка.

За 8 минут до конца матча против «Финикса» «Лейкерс» вели 99:79, однако «Санс» удалось нивелировать разрыв и выйти вперед благодаря трехочковому форварда Диллона Брукса за 12 секунд до сирены (114:113).

После попадания Брукс толкнул грудью форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, за что Бруксу выписали второе техническое замечание, означающее удаление.

Джеймс смазал бонусный штрафной, однако вскоре снова вышел на линию после фола защитника «Санс» Девина Букера при трехочковом броске. Джеймс реализовал 2 из 3, и эти попадания стали в итоге победными.

«Лейкерс» устояли в концовке – 116:114.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
logoНБА
logoДиллон Брукс
logoДевин Букер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» – лучшая команда НБА по защите в «клатче»
вчера, 20:55
Джарред Вандербилт: «Мне кажется, я могу помочь команде именно в тех компонентах игры, которых ей сейчас не хватает»
вчера, 20:05
Маркус Смарт о проблемах «Лейкерс»: «Скаутский отчет о нас предельно прост: мы практически не оказываем сопротивления в защите»
вчера, 16:49
Главные новости
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
21 минуту назад
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
36 минут назад
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
52 минуты назад
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Автодор»
сегодня, 12:51
«Бакс» рассчитывают, что Яннис Адетокумбо останется, и ведут работу на рынке для укрепления состава вокруг грека
сегодня, 12:46
Джеймс смазал важный штрафной в концовке, Редик заявил, что бросок должен был исполнять Дончич
сегодня, 12:30
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Зак Лавин не смог доиграть матч против «Миннесоты» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:42
Джейлен Джонсон стал третьим в истории НБА, кто оформил 4 подряд трипл-дабла до достижения 24 лет
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Енисеем»
сегодня, 08:58
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Каршиякой»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» разобралась со «Спартаком Суботица», ФМП уступил «Партизану»
сегодня, 00:11
Чемпионат Италии. «Милан» взял верх над «Виртусом», «Наполи» уверенно разобрался с «Кремоной» и другие результаты
вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Шоле» вырвал победу у «Виллербана», «Монако» разобрался со «Страсбуром»
вчера, 20:26
ACB. «Реал» уверенно обыграл «Жирону», «Мурсия» была сильнее «Ховентуда» и другие результаты
вчера, 20:09
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Анадолу Эфес» в овертайме, «Трабзонспор» одержал победу над «Петким Спор» благодаря 30 очкам Маркиза Рида
вчера, 20:07
Кристиан Колоко перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио»
вчера, 19:20
Хоэль Парра получил перелом носа и может пропустить матчи против «Парижа» и «Басконии»
вчера, 18:14