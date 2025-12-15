Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Миннесоту». Экс-капитан «Ванкувера» сыграл 26:55 против «Бостона» и стал 1-й звездой
Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Миннесоту».
Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз забил в дебютном матче за новую команду и помог ей обыграть «Бостон» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
26-летний американец, которого «Уайлд» на днях выменяли у «Ванкувера», был признан первой звездой встречи.
Хьюз провел на льду 26 минут 55 секунд (больше всех в команде, нейтральная полезность) и реализовал 1 из 3 бросков в створ.
В текущем сезоне у игрока 24 (3+21) очка в 27 играх при полезности «минус 9».
💣 Главный обмен сезона НХЛ: Куинн Хьюз – в «Миннесоте» Капризова!
