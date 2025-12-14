78

❄️ Кубок России. Резцова победила в масс-старте, Гришина – 2-я, Метеля – 3-я

Резцова победила в масс-старте на Кубке России по биатлону в Тюмени.

Кристина Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26

2-й этап

Тюмень

Женщины

Большой масс-старт

1. Кристина Резцова – 34.58,2 (2)

2. Анастасия Гришина – 13,0 (0)

3. Виктория Метеля – 21,7 (1)

4. Елизавета Бурундукова – 30,4 (2)

5. Наталия Шевченко – 31,5 (2)

6. Инна Терещенко – 33,2 (2)

7. Анастасия Зырянова – 56,6 (0)

8. Ирина Казакевич – 1.09,2 (3)

9. Юлия Коваленко – 1.13,9 (1)

10. Виктория Сливко – 1.22,9 (2)

11. Екатерина Мошкова – 1.46,3 (4)

12. Анна Шатова – 1.46,4 (2)

13. Евгения Турикова – 2.09,3 (1)

14. Анастасия Егорова – 2.15,4 (5)

15. Тамара Дербушева – 2.18,9 (2)

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
