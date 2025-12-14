❄️ Кубок России. Резцова победила в масс-старте, Гришина – 2-я, Метеля – 3-я
Резцова победила в масс-старте на Кубке России по биатлону в Тюмени.
Кристина Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2025/26
2-й этап
Тюмень
Женщины
Большой масс-старт
1. Кристина Резцова – 34.58,2 (2)
2. Анастасия Гришина – 13,0 (0)
3. Виктория Метеля – 21,7 (1)
4. Елизавета Бурундукова – 30,4 (2)
5. Наталия Шевченко – 31,5 (2)
6. Инна Терещенко – 33,2 (2)
7. Анастасия Зырянова – 56,6 (0)
8. Ирина Казакевич – 1.09,2 (3)
9. Юлия Коваленко – 1.13,9 (1)
10. Виктория Сливко – 1.22,9 (2)
11. Екатерина Мошкова – 1.46,3 (4)
12. Анна Шатова – 1.46,4 (2)
13. Евгения Турикова – 2.09,3 (1)
14. Анастасия Егорова – 2.15,4 (5)
15. Тамара Дербушева – 2.18,9 (2)
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Тюмени
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости