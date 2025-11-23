«Спартак» победил ЦСКА, фиаско «Ливерпуля», феерия «Барсы», Царукян задушил Хукера, болезнь Алдонина и другие новости

1. В 16-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома победил ЦСКА в московском дерби (1:0) в первой игре после ухода Станковича и назначения Романова и.о. главного тренера. Акинфеев пропустил гол после подачи Барко с углового и касания Дмитриева в конце первого тайма, вратарь высказывал претензии судье. Карасев во втрой половине встречи назначил и после ВАР отменил пенальти в пользу «Спартака» – Дивеев сыграл в мяч в борьбе с Зобниным на линии штрафной. Не обошлось без потасовки игроков.

После матча фанаты «Спартака» напали на болельщика ЦСКА возле «Лукойл Арены» и скандировали «Мы сегодня ###### коней!» ЦСКА «ждет оперативного разбирательства».

Также в субботу «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0). А «Рубин» благодаря голу Даку одолел «Ахмат» (1:0) – у клуба из Грозного уже 5 поражений подряд .

2. В FONBET КХЛ «Динамо» Минск разгромило «Спартак» (6:0), «Металлург» победил «Адмирал» (4:3 Б), «Локомотив» уступил «Амуру» (4:6), «Сибирь» одолела «Сочи» (2:1).

3. У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина выявлено тяжелое заболевание , Мир РПЛ объявила сбор средств на лечение 45-летнего экс-футболиста. ТАСС сообщает , что у Алдонина рак желудка, его прооперировали в Германии.

4. В 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:3) – у команды Слота 6 поражений в 7 последних матчах в лиге и 11-е место. «Манчестер Сити» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2), а «Челси» обыграл «Бернли» (2:0) и поднялся на второе место в таблице.

5. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Тампе» (3:5), Овечкин впервые за 5 игр остался без очков , Кучеров набрал 1+2 и получил травму после толчка Уилсона. «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» (6:3), в первом периоде забросив 3 шайбы за 26 секунд – первая на счету Мичкова. Все результаты дня – здесь .

6. В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» дома разгромила «Атлетик» (4:0) в первом за два с половиной года матче на стадионе «Камп Ноу». «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна справился с «Осасуной» (3:1), футболист сборной России впервые в сезоне вышел с первых минут в чемпионате.

7. Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом в главном событии на турнире серии UFC Fight Night в Дохе. Тагир Уланбеков проиграл Киоджи Хоригучи удушающим приемом. Другие результаты боев в Катаре – здесь .

8. «Шанхай» Леонида Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая во втором сезоне подряд («Шанхай Порт» снова взял золото ) – до прихода россиянина клуб 15 лет не поднимался выше 3-го места. У бывшего тренера сборной России 43 победы в 60 матчах в лиге за два сезона.

9. В 11-м туре Бундеслиги «Бавария» уступала 0:2, но разгромила «Фрайбург» (6:2) благодаря дублю и трем ассистам Олисе. «Боруссия» Дортмунд поделила очки со «Штутгартом» (3:3) из-за хет-трика Ундава, а «Байер» победил «Вольфсбург» (3:1).

10. Петр Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию в Омске. У женщин лидирует Алина Горбачева. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в зачете пар. Екатерина Миронова и Евгений Устенко идут первыми после ритм-танца.

Юма Кагияма победил на Гран-при Финляндии. У женщин выиграла Моне Чиба. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин заняли первое место среди пар. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли в танцах на льду.

11. НБА. 55 очков Хардена помогли «Клипперс» обыграть «Шарлотт» и другие результаты .

12. Саночник Роман Репилов отправлен в СИЗО на месяц . Трехкратного чемпиона мира обвиняют в мошенничестве при закупке спортивного инвентаря.

13. В 12-м туре Серии А «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), «Наполи» дома победил «Аталанту» (3:1).

14. Льюис Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» с 2009 года, занявшим последнее место в квалификации.

15. В 13-м туре Лиги 1 «Монако» без Александра Головина на выезде крупно проиграл «Ренну» (1:4), а «ПСЖ» без Матвея Сафонова дома разгромил «Гавр» (3:0).

16. Даниил Серохвостов победил в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. У женщин выиграла Виктория Метеля.

17. В Единой лиге ВТБ «Бетсити Парма» дома обыграла УНИКС, «Самара» уступила «Локомотиву-Кубань».

18. В полуфинале женского чемпионата мира по шахматам сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, обыграла команду Китая. Азербайджан победил Казахстан.

19. Испания обыграла Германию в полуфинале Кубка Дэвиса (2:1).

Цитаты дня:

Разин о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Будет играть, когда станет сильнее тех, кто в составе . Он на ровном месте теряет шайбу, не может сыграть больше 2 матчей на высоком уровне»

«Футбол без пива смотреть нельзя. Кому без него интересен матч Россия – Чили? Я вообще под виски смотрел ». Жулин поддержал возвращение алкоголя на стадионы

Сергей Ташуев: «Я не поклонник СССР . Не любил компартию и уравниловку. Нельзя было высовываться и быть лучше других, посмотреть другие страны – невозможно»

Гайич про Карасева после 0:1 от «Спартака»: «ЦСКА не дали играть . Молюсь, что эта бригада больше не будет нас судить»