НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Тампе», «Флорида» пропустила 6 шайб от «Эдмонтона», «Питтсбург» уступил «Сиэтлу», «Анахайм» одолел «Вегас»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Детройт» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ), «Флорида» проиграла «Эдмонтону» (3:6), «Питтсбург» уступил «Сиэтлу» (2:3 ОТ), «Вашингтон» – «Тампе» (3:5).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости