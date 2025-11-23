НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Тампе», «Флорида» пропустила 6 шайб от «Эдмонтона», «Питтсбург» уступил «Сиэтлу», «Анахайм» одолел «Вегас»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Детройт » одолел «Коламбус » (4:3 ОТ), «Флорида » проиграла «Эдмонтону » (3:6), «Питтсбург » уступил «Сиэтлу» (2:3 ОТ), «Вашингтон» – «Тампе» (3:5).

