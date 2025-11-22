27

Саночник Роман Репилов отправлен в СИЗО на месяц. Трехкратного чемпиона мира обвиняют в мошенничестве при закупке спортивного инвентаря

Саночник Роман Репилов обвиняется в присвоении около 11 млн рублей.

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов обвиняется в многомиллионном мошенничестве, связанном с закупкой спортивного инвентаря. Спортсмен на месяц отправлен в СИЗО.

Также в мошенничестве обвинен серебряный призер чемпионата Европы-2015 Александр Перетягин.

«Центральным районным судом Красноярска избрана мера пресечения в отношении Репилова Романа Александровича, являющегося индивидуальным предпринимателем, российским саночником, трехкратным чемпионом мира, трехкратным призером ЧМ, шестикратным призером чемпионатов Европы, двукратным обладателем Кубка мира.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней).

В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 0 суток, то есть по 19 декабря 2025 года, с содержанием ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Кроме того, избрана мера пресечения в отношении Перетягина Александра Владимировича, трудоустроенного в ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» специалистом по подготовке спортивного инвентаря, являющегося российским саночником, выступающим за сборную России с 2012 года, серебряного призера чемпионата Европы 2015 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В отношении обвиняемого Перетягина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 0 суток, то есть по 20 декабря 2025 года», – сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Пресс-служба судов Красноярского края
Санный спорт
logoсборная России (сани)
деньги
logoАлександр Перетягин
logoРоман Репилов
происшествия
