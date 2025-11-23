Вендел забил за «Зенит» впервые с августа 2024 года – снова «Пари НН»
Вендел забил за «Зенит» впервые более чем за год.
Полузащитник «Зенита» Вендел забил первый гол за «Зенит» в сезоне-2025/26.
«Зенит» играет в гостях с «Пари НН» в 16-м туре Мир РПЛ (2:0, второй тайм). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 69-й минуте бразилец удвоил преимущество петербуржцев после того, как Максим Глушенков прорвался через трех футболистов, и мяч отрикошетил к Венделу.
Это первый гол Вендела в официальном матче за «Зенит» с 31 августа 2024 года – тогда он также забил «Пари НН» (3:0).
В нынешнем сезоне 28-летний футболист также сделал 2 ассиста в РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости