«Футбол без пива смотреть нельзя. Кому без него интересен матч Россия – Чили? Я вообще под виски смотрел». Жулин поддержал возвращение алкоголя на стадионы

Александр Жулин: Россия – Чили без пива нельзя смотреть.

Александр Жулин поддерживает намерение продавать пиво на футбольных матчах.

«Возвращение пива на стадионы – самая большая победа нашего футбола. Это прекрасная новость, потому что футбол без него смотреть нельзя. Кому без пива было бы интересно смотреть матч Россия – Чили (0:2)? Я вообще под виски смотрел.

Не понимаю людей, которые жестко против пива на стадионах. Это слабоалкогольный напиток, который просто добавляет настроения. Конечно, если выпить 40 порций, тогда будет помутнение рассудка, но для таких случаев существует полиция.

Пиво нормально продается во всем мире, у нас тоже должно быть так», – заявил заслуженный тренер России тренер по фигурному катанию.