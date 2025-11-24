Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»

В Первой лиге проходят матчи 20-го тура.
В 20-м туре Первой лиги в пятницу «Торпедо» на выезде проиграло «Волге» (0:2).
В субботу «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1).
В воскресенье «Факел» разгромил «Уфу» на выезде (4:0).
В понедельник«Ротор» сыграет с «Челябинском».
PARI Первая лига
20-й тур
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Умников, Ибрагимов, Кокоев, Рахманов, Новиков, Костин, Шагиахметов, Красильниченко, Фольмер, Каменщиков
Запасные: Руденко, Рахманов, Яковлев, Ковалев
Торпедо:
Солдатенко, Иваньков, Кожемякин, Бородин, Шевченко, Галоян, Чурич, Роганович, Юшин, Чупаев, Шитов
Запасные: Ломакин, Каштанов, Данилин, Орехов, Дунай
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Филипенко, Итало, Кордейро, Бондарев, Мосин, Акбашев, Секулич, Железнов
Запасные: Марков, Сунгатулин, Воронов
Спартак Кострома:
Гайдаш, Жилмостных, Супранович, Бугриев, Тарасов, Киселев, Енин, Чурсин, Игнатьев, Гарибян, Боков
Запасные: Садов, Тлехугов, Немченко, Чиканчи, Саплинов
Чайка
Фадеев, Петин, Маслов, Крутовских, Иванников, Каптилович, Роспутько, Гуляев, Джебов, Соколов, Ищенко
Запасные: Придава, Филев, Топинка, Библик, Червяков
Нефтехимик:
Голубев, Мусалов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Кучугура, Машуков, Валиахметов, Джамилов, Сухомлинов
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Раздорских, Цараев, Горбунов, Калмыков, Мирзов
Запасные: Азявин, Алинви, Липовой, Максимов
Черноморец:
Штепа, Николаев, Кирш, Сыщенко, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Родионов, Жигулев, Алиев, Антонов
Запасные: Кухарчук, Сутугин, Гурченко, Плиев
Енисей
Шамов, Гюрджан, Иллой-Айет, Богатырев, Мазурин, Батырев, Иванов, Масловский, Окладников, Хашкулов, Надольский
Запасные: Цесь, Погосов, Кенфак, Гилязетдинов
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Корян, Фищенко, Рейна, Концевой, Максименко, Гогличидзе
Запасные: Абдусаламов, Тимошенко, Мусаев, Ушатов, Тихонов
Уфа
Чернов, Хомуха, Теняев, Шляков, Перченок, Барановский, Юсупов, Гыстаров, Хабалов, Агеян, Ортис
Запасные: Троянов, Озманов, Ханенко, Ахатов
Факел:
Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Багателия, Магомедов, Моцпан, Гонгадзе, Абдоков
Шинник
Митров, Маляров, Лысцов, Корнюшин, Бозов, Куль, Голубев, Малахов, Шипунов, Стефанович, Самойлов
Запасные: Исмагилов, Ланин, Мирошниченко, Гонгапшев, Миронов, Черный, Нафиков, Порохов, Вамбольт, Рукас, Щелкунов, Котин
Сокол:
Крайков, Ковачевич, Печенкин, Глойдман, Бутаев, Мухин, Никитин, Егорушкин, Лазарев, Голиянин, Шпитальный
Запасные: Грибов, Дауров, Доля, Ермолин, Шайхтдинов, Синяк, Левашов, Костин
КАМАЗ
Замерец, Юдинцев, Бурко, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Семенов, Голыбин, Караев, Абдуллаев
Запасные: Устюгов, Ратников, Султонов, Анисимов, Долгополов, Карев, Шамкин, Дерюгин, Солодухин
СКА Хабаровск:
Имамов, Плиев, Шавлохов, Анисимов, Мастерной, Алейников, Тур, Алиев, Носков, Глотов, Цыпченко
Запасные: Багиев, Брагин, Алкалде, Гурбан
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
