Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»

В Первой лиге проходят матчи 20-го тура.

В 20-м туре Первой лиги в пятницу «Торпедо» на выезде проиграло «Волге» (0:2).

В субботу «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1).

В воскресенье «Факел» разгромил «Уфу» на выезде (4:0).

В понедельник«Ротор» сыграет с «Челябинском».

PARI Первая лига

20-й тур

Лига PARI (Первая лига). 20 тур
24 ноября 16:00,
Ротор
Не начался
Челябинск
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
21 ноября 14:00,
Волга Ульяновск
Завершен
2 - 0
Торпедо
Матч окончен
Руденко
90’
+4’
Рахманов   Ковалев
89’
Фольмер   Яковлев
70’
Каменщиков   Руденко
70’
68’
Галоян   Данилин
62’
Иваньков   Ломакин
Рахманов
59’
Каменщиков
51’
50’
Чупаев   Дунай
46’
Чурич   Орехов
46’
Шитов   Каштанов
2тайм
Перерыв
Шагиахметов   Рахманов
29’
  Каменщиков
18’
  Фольмер
6’
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Умников, Ибрагимов, Кокоев, Рахманов, Новиков, Костин, Шагиахметов, Красильниченко, Фольмер, Каменщиков
Запасные: Руденко, Рахманов, Яковлев, Ковалев
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Иваньков, Кожемякин, Бородин, Шевченко, Галоян, Чурич, Роганович, Юшин, Чупаев, Шитов
Запасные: Ломакин, Каштанов, Данилин, Орехов, Дунай
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
22 ноября 10:30,
Урал
Завершен
1 - 1
Спартак Кострома
Матч окончен
90’
+4’
Супранович
Секулич   Марков
90’
Бондарев   Сунгатулин
78’
76’
Гарибян   Чиканчи
Мосин   Воронов
76’
71’
Чурсин   Садов
60’
Енин   Немченко
60’
Жилмостных   Саплинов
54’
  Чурсин
  Железнов
47’
2тайм
45’
Боков   Тлехугов
Перерыв
40’
Тарасов
Секулич
38’
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Филипенко, Итало, Кордейро, Бондарев, Мосин, Акбашев, Секулич, Железнов
Запасные: Марков, Сунгатулин, Воронов
1тайм
Спартак Кострома:
Гайдаш, Жилмостных, Супранович, Бугриев, Тарасов, Киселев, Енин, Чурсин, Игнатьев, Гарибян, Боков
Запасные: Садов, Тлехугов, Немченко, Чиканчи, Саплинов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
22 ноября 12:00,
Чайка
Завершен
2 - 4
Нефтехимик
Матч окончен
Ищенко   Червяков
88’
87’
Магомедов   Машуков
87’
Никитин   Джамилов
86’
Бобер   Кучугура
85’
Мусалов   Валиахметов
  Филев
83’
Роспутько   Топинка
83’
82’
  Шильцов
Роспутько
75’
  Библик
71’
69’
  Магомедов
Каптилович   Придава
67’
Джебов   Библик
67’
Гуляев   Филев
67’
60’
Кахидзе
53’
Родин   Сухомлинов
47’
  Никитин
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Бобер
Иванников
7’
Чайка
Фадеев, Петин, Маслов, Крутовских, Иванников, Каптилович, Роспутько, Гуляев, Джебов, Соколов, Ищенко
Запасные: Придава, Филев, Топинка, Библик, Червяков
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Мусалов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Кокоев, Родин, Никитин, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Кучугура, Машуков, Валиахметов, Джамилов, Сухомлинов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
22 ноября 14:00,
Арсенал Тула
Завершен
1 - 1
Черноморец
Матч окончен
90’
+2’
Сутугин   Кухарчук
90’
+2’
Антонов   Плиев
  Мирзов
86’
84’
Тарба
Максимов
84’
83’
Штепа
82’
Родионов   Гурченко
78’
Алиев   Сутугин
Брнович   Азявин
73’
Калмыков   Максимов
73’
66’
Зарыпбеков
Цараев   Алинви
64’
Горбунов   Липовой
62’
62’
  Алиев
2тайм
Перерыв
32’
Кирш
25’
Жигулев
Большаков
22’
Арсенал Тула
Цулая, Пенчиков, Ботака-Иобома, Большаков, Попов, Брнович, Раздорских, Цараев, Горбунов, Калмыков, Мирзов
Запасные: Азявин, Алинви, Липовой, Максимов
1тайм
Черноморец:
Штепа, Николаев, Кирш, Сыщенко, Пузанов, Тарба, Зарыпбеков, Родионов, Жигулев, Алиев, Антонов
Запасные: Кухарчук, Сутугин, Гурченко, Плиев
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
23 ноября 07:00,
Енисей
Завершен
0 - 0
Родина
Матч окончен
Масловский   Гилязетдинов
88’
Батырев   Погосов
87’
86’
Максименко   Тихонов
86’
Корян   Ушатов
76’
Мещанинов   Мусаев
Мазурин   Кенфак
73’
Богатырев   Цесь
72’
60’
Концевой   Тимошенко
60’
Гогличидзе   Абдусаламов
2тайм
Перерыв
Хашкулов
45’
Енисей
Шамов, Гюрджан, Иллой-Айет, Богатырев, Мазурин, Батырев, Иванов, Масловский, Окладников, Хашкулов, Надольский
Запасные: Цесь, Погосов, Кенфак, Гилязетдинов
1тайм
Родина:
Волков, Сокол, Крижан, Мещанинов, Дятлов, Корян, Фищенко, Рейна, Концевой, Максименко, Гогличидзе
Запасные: Абдусаламов, Тимошенко, Мусаев, Ушатов, Тихонов
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
23 ноября 11:00,
Уфа
Завершен
0 - 4
Факел
Матч окончен
77’
Багамаев   Багателия
77’
Гиоргобиани   Абдоков
Теняев   Озманов
77’
Гыстаров
75’
69’
Нетфуллин   Магомедов
69’
Альшин   Моцпан
66’
Альшин
Хабалов   Ханенко
64’
63’
  Багамаев
Барановский   Троянов
62’
Перченок   Ахатов
62’
55’
Турищев   Гонгадзе
2тайм
Перерыв
Барановский
43’
31’
  Пуси
Юсупов
14’
6’
  Габараев
2’
  Гиоргобиани
Уфа
Чернов, Хомуха, Теняев, Шляков, Перченок, Барановский, Юсупов, Гыстаров, Хабалов, Агеян, Ортис
Запасные: Троянов, Озманов, Ханенко, Ахатов
1тайм
Факел:
Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Багамаев, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Альшин, Турищев, Пуси
Запасные: Багателия, Магомедов, Моцпан, Гонгадзе, Абдоков
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
23 ноября 14:00,
Шинник
Завершен
0 - 0
Сокол
Матч окончен
89’
Голиянин   Костин
Голубев
87’
Шипунов   Ланин
79’
Черный   Котин
78’
Малахов   Черный
73’
Самойлов   Гонгапшев
71’
67’
Мухин   Дауров
55’
Егорушкин   Шайхтдинов
55’
Никитин   Ермолин
Шипунов
54’
2тайм
Перерыв
44’
Голиянин
36’
Егорушкин
Маляров
29’
25’
Лазарев
19’
Шпитальный
Шинник
Митров, Маляров, Лысцов, Корнюшин, Бозов, Куль, Голубев, Малахов, Шипунов, Стефанович, Самойлов
Запасные: Исмагилов, Ланин, Мирошниченко, Гонгапшев, Миронов, Черный, Нафиков, Порохов, Вамбольт, Рукас, Щелкунов, Котин
1тайм
Сокол:
Крайков, Ковачевич, Печенкин, Глойдман, Бутаев, Мухин, Никитин, Егорушкин, Лазарев, Голиянин, Шпитальный
Запасные: Грибов, Дауров, Доля, Ермолин, Шайхтдинов, Синяк, Левашов, Костин
Подробнее
Лига PARI (Первая лига). 20 тур
23 ноября 14:00,
КАМАЗ
Завершен
1 - 1
СКА Хабаровск
Матч окончен
90’
+4’
Имамов
  Калистратов
90’
+1’
90’
Плиев
89’
Цыпченко   Алкалде
87’
Носков   Гурбан
Хубаев   Султонов
86’
Шамкин
85’
84’
Багиев
Голыбин   Солодухин
71’
Защепкин   Дерюгин
71’
Бурко
67’
Голыбин
59’
58’
Брагин
Семенов   Шамкин
56’
54’
  Цыпченко
46’
Тур   Багиев
2тайм
45’
Глотов   Брагин
Перерыв
25’
Тур
Защепкин
23’
Хубаев
15’
КАМАЗ
Замерец, Юдинцев, Бурко, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Семенов, Голыбин, Караев, Абдуллаев
Запасные: Устюгов, Ратников, Султонов, Анисимов, Долгополов, Карев, Шамкин, Дерюгин, Солодухин
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Плиев, Шавлохов, Анисимов, Мастерной, Алейников, Тур, Алиев, Носков, Глотов, Цыпченко
Запасные: Багиев, Брагин, Алкалде, Гурбан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

