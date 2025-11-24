Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»

В Первой лиге проходят матчи 20-го тура.

В 20-м туре Первой лиги в пятницу «Торпедо » на выезде проиграло «Волге » (0:2).

В субботу «Урал » сыграл вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1).

В воскресенье «Факел» разгромил «Уфу» на выезде (4:0).

В понедельник«Ротор » сыграет с «Челябинском».

PARI Первая лига

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

