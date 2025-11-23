Матч окончен
«Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде благодаря голам Глушенкова и Вендела – 2:0
«Зенит» победил «Пари НН».
«Зенит» в гостях обыграл «Пари НН» (2:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Совкомбанк Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Максим Глушенков открыл счет на 48-й минуте. Вендел забил на 69-й.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 12:15, Совкомбанк Арена
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости