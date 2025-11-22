У Алдонина рак желудка. Экс-игрока ЦСКА и сборной России прооперировали в Германии (ТАСС)
У Евгения Алдонина рак желудка.
Бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Евгению Алдонину диагностировали рак желудка.
Ранее пресс-служба Мир РПЛ заявила, что у 45-летнего экс-футболиста выявлено тяжелое заболевание. Организация начала сбор средств на лечение игрока.
«Ему сделали операцию в Германии, у него рак желудка», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
