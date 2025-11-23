Ороз со скамейки получил 4-ю желтую в сезоне в конце матча с «Ростовом» и радовался этому вместе с партнерами. Игрок «Крыльев» из-за травмы пропустил месяц, а сегодня попал в заявку

Игрок «Крыльев» Ороз мог специально получить карточку, чтобы обнулиться.

Защитник «Крыльев Советов » Алоис Ороз провел весь матч 16-го тура Мир РПЛ против «Ростова » (2:0) на скамейке запасных, а в конце игры получил желтую карточку.

25-летний футболист из-за травмы не играл месяц. Он попал в заявку на сегодняшнюю игру. В добавленное время арбитр Владислав Целовальников показал Алоису желтую карточку, после чего игрок и его партнеры на скамейке запасных начали смеяться.

Предупреждение Ороза внесено в протокол матча. Таким образом, он должен из-за автоматической дисквалификации пропустить следующий матч РПЛ – против «Краснодара» 30 ноября. 7-го «Крылья» сыграют с «Балтикой» перед зимней паузой. Возможно, он не сыграет в этих матчах по причине травмы.

«Я правильно понимаю, что травмированный Ороз оказался сегодня на скамейке «Крыльев» только для того, чтобы получить лишнюю, четвертую, желтую и таким образом обнулиться?

Это точно законно? Помню, в Европе скандал был на тему таких карточек. А тут, не скрываясь, вся скамейка самарцев ржет и поздравляет Ороза после полученной желтой», – написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Что сделал Ороз? Препятствовал ассистенту физически. Помощнику даже пришлось убрать руку Ороза с себя. Напихал резервному. Получил желтую. Получил благословение от Адиева. Радовался желтой на скамейке.

За первый пункт можно было и прямую красную получить. Тонко Ороз прошелся», – пишет телеграм-канал «Але, рэф!»

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер» и «Матч ТВ»