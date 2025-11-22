⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
Алина Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при России в Омске.
23 ноября на этапе Гран-при России в Омске фигуристки представят произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Женщины
Короткая программа
1. Алина Горбачева – 73,08
2. Дарья Садкова – 71,21
3. Софья Муравьева – 71,18
4. Алиса Двоеглазова – 70,89
5. Камилла Нелюбова – 70,49
6. Анна Ляшенко – 67,12
7. Мария Мазур – 64,88
8. Мария Елисова – 62,23
9. Софья Акатьева – 55,46
10. Ева Зубкова – 47,15
11. Алиса Цветкова – 42,05
Виктория Сафонова (Беларусь) – 64,48, вне конкурса
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
