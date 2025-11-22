Матч окончен
«Рубин» одолел «Ахмат» – 1:0. Даку забил на 75-й
«Рубин» обыграл «Ахмат».
«Рубин» дома победил «Ахмат» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ак Барс Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 75-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку открыл счет в матче. Больше команды голов не забили.
Команда тренера Рашида Рахимова прервала серию из 4 матчей без побед в РПЛ (2 поражения, 2 ничьих) – «Рубин» набрал 23 очка и занимает 7-е место в таблице. «Ахмат» идет 11-м, имея 16 баллов, и может опуститься ниже по итогам тура.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 16:30, Ак Барс Арена
