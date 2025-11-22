«Рубин» одолел «Ахмат» – 1:0. Даку забил на 75-й

«Рубин» обыграл «Ахмат».

«Рубин » дома победил «Ахмат » (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 75-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку открыл счет в матче. Больше команды голов не забили.

Команда тренера Рашида Рахимова прервала серию из 4 матчей без побед в РПЛ (2 поражения, 2 ничьих) – «Рубин» набрал 23 очка и занимает 7-е место в таблице. «Ахмат» идет 11-м, имея 16 баллов, и может опуститься ниже по итогам тура.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ