6

«Рубин» одолел «Ахмат» – 1:0. Даку забил на 75-й

«Рубин» обыграл «Ахмат».

«Рубин» дома победил «Ахмат» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 75-й минуте форвард казанцев Мирлинд Даку открыл счет в матче. Больше команды голов не забили. 

Команда тренера Рашида Рахимова прервала серию из 4 матчей без побед в РПЛ (2 поражения, 2 ничьих) – «Рубин» набрал 23 очка и занимает 7-е место в таблице. «Ахмат» идет 11-м, имея 16 баллов, и может опуститься ниже по итогам тура.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
1 - 0
Ахмат
Матч окончен
Шабанхаджай   Апшацев
90’
+5’
87’
Тодорович   Сидоров
87’
Богосавац   Мансилья
Даку   Сиве
87’
Йочич   Иванов
86’
81’
Исмаэл   Конате
Вуячич
81’
Даку
77’
  Даку
75’
61’
Гадио   Келиану
Безруков   Ходжа
56’
2тайм
Перерыв
40’
Гандри
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Безруков, Кузяев, Йочич, Даку
Запасные: Лобов, Зотов, Ходжа, Васильев, Чумич, Нигматуллин, Иванов, Апшацев, Мукба, Сиве, Ежов, Кабутов
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Тодорович, Ибишев, Гандри, Заре, Садулаев, Исмаэл, Гадио, Касинтура, Мелкадзе
Запасные: Сидоров, Гаибов, Уциев, Гаджиев, Шелия, Келиану, Якуев, Жемалетдинов, Конате, Мансилья
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23326 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
онлайны
logoМирлинд Даку
logoРашид Рахимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
сегодня, 04:15
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
4 минуты назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
20 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
30 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
47 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43