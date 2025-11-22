«Спартак» победил ЦСКА – 1:0! Акинфеев пропустил после подачи Барко с углового в конце 1-го тайма, во 2-м Карасев назначил и с ВАР отменил пенальти в ворота армейцев

«Спартак» обыграл ЦСКА.

«Спартак » дома победил ЦСКА в московском дерби (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Данил Круговой травмировался после столкновения с Александром Максименко на 5-й минуте. На 43-й мяч влетел в ворота ЦСКА после подачи Эсекиэля Барко с углового – гол записали на Игоря Дмитриева.

Во втором тайме Роман Зобнин упал в штрафной ЦСКА после контакта с Игорем Дивеевым . Арбитр Сергей Карасев назначил пенальти, но после подсказки ВАР и просмотра эпизода изменил решение и объявил, что защитник сыграл в мяч.

ЦСКА имеет 33 очка и сейчас занимает второе место в таблице. «Спартак» набрал 28 баллов и к этой минуте идет 6-м.

