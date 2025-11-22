  • Спортс
«Спартак» победил ЦСКА – 1:0! Акинфеев пропустил после подачи Барко с углового в конце 1-го тайма, во 2-м Карасев назначил и с ВАР отменил пенальти в ворота армейцев

«Спартак» обыграл ЦСКА.

«Спартак» дома победил ЦСКА в московском дерби (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Данил Круговой травмировался после столкновения с Александром Максименко на 5-й минуте. На 43-й мяч влетел в ворота ЦСКА после подачи Эсекиэля Барко с углового – гол записали на Игоря Дмитриева.

Во втором тайме Роман Зобнин упал в штрафной ЦСКА после контакта с Игорем Дивеевым. Арбитр Сергей Карасев назначил пенальти, но после подсказки ВАР и просмотра эпизода изменил решение и объявил, что защитник сыграл в мяч.

ЦСКА имеет 33 очка и сейчас занимает второе место в таблице. «Спартак» набрал 28 баллов и к этой минуте идет 6-м.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 13:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 0
ЦСКА
Матч окончен
Жедсон Фернандеш   Литвинов
90’
+1’
Угальде   Заболотный
90’
+1’
Угальде
78’
77’
Глебов   Алеррандро
76’
Попович   Кармо
Зобнин   Мартинс Перейра
76’
Ву
68’
68’
Мойзес
64’
Вильягра   Алвес
57’
Гайич
2тайм
Перерыв
  Дмитриев
43’
12’
Круговой   Попович
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Зобнин, Угальде
Запасные: Мартинс Перейра, Хлусевич, Рябчук, Литвинов, Заболотный, Помазун, Гузиев, Самошников, Довбня, Массалыга
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Вильягра, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Мусаев
Запасные: Жоао Виктор, Алвес, Бандикян, Пополитов, Руис, Кармо, Алеррандро, Тороп, Абдулкадыров, Попович, Верде, Шуманский
Впечатления, эмоции и первые слова «Спартака» после яркой победы – во «Флэше» на ВидеоСпортсе''. Там вас сразу же сразит Довбня, рассмешат Барко и Ву – а еще вы услышите Вадима Романова и Романа Зобнина из победной раздевалки.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс''
