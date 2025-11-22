⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при России в Омске.
22 ноября на этапе Гран-при России в Омске пары представили короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 76,64
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 75,92
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 69,91
4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 65,71
5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 63,65
6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 57,58
7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 57,08
8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,92
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
