  ⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Чикмарева и Янченков – 2-е, Мухортова и Евгеньев – 3-и

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при России в Омске.

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске пары представили короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 76,64

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 75,92

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 69,91

4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 65,71

5. Таисия Щербинина – Артем Петров – 63,65

6. Анна Москалева – Артем Родзянов – 57,58

7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 57,08

8. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,92

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
