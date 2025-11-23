Появилось новое видео драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА. Фанат армейцев показывал средние пальцы, с него попытались стянуть шарф

Стали известны подробности драки после дерби «Спартак» – ЦСКА.

Появилось новое видео драки болельщиков «Спартака» и ЦСКА после дерби.

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

На видео, опубликованном телеграм-каналом «КБ Телега», болельщик ЦСКА спорит с фанатом «Спартака». Между ними начинается стычка, которую разнимает другой фанат красно-белых. Вскоре к ним подошли еще несколько болельщиков «Спартака». В конфликт попытался вмешаться стюард.

Спустя некоторое время болельщик ЦСКА начал что-то скандировать. Фанаты «Спартака» стали кричать в ответ, после чего болельщик армейцев показал им средние пальцы. После этого один из болельщиков «Спартака» попытался стянуть с него шарф. Болельщик ЦСКА ударил его, после чего фанаты красно-белых напали на него.