Сергей Ташуев: «Я не поклонник СССР. Не любил компартию и уравниловку. Нельзя было высовываться и быть лучше других, посмотреть другие страны – невозможно»

Сергей Ташуев: я не поклонник СССР, не любил компартию.

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев рассказал о жизни в СССР.

«Мое отношение к СССР? Я прошел определенные вехи становления страны. В 60-е годы брежневская эпоха была достаточно своеобразной, когда, к сожалению, в стране был огромный дефицит.

Мы были уличными пацанами – практически жили на улице. Хорошо, что у нас в Грозном все росло: идешь домой со школы по частному сектору – и съел виноград или абрикос. Пришел домой – и там тоже все растет. Так что питались экологически чистыми продуктами, но в стране была большая проблема с сумасшедшим дефицитом.

70-е годы уже были более цивилизованными. Но все равно дефицит был: если ты купил джинсы Levi’s, это считалось праздником. Ты получал адреналин, удовольствие и позитив. Сегодня этим не удивишь, а тогда такие эмоции были от каждого момента: достал хорошую пластинку The Beatles – тоже радуешься жизни.

Если сейчас Россия огромная, то тогда вообще. Сколько было соревнований по всей стране. Командами много ездили. Вторая лига тогда – это как сегодня РПЛ, если честно. Всего хватало. А главное – все жили на улице. У нас же не было компьютеров. В лучшем случае кассетный магнитофон, и то это считалось за счастье.

Главный плюс СССР был в том, что все были дружны. Мой родной город, Грозный, был многонациональным. Там была такая общая семья. И промышленность была – нефть качали прямо в городе. Грозный был самодостаточный.

Но, если честно, я не поклонник Советского Союза. Не любил компартию и уравниловку, а она была: хороший и плохой инженер получают одну и ту же зарплату. Нельзя высовываться и быть лучше других. Уехать за рубеж и посмотреть другие страны – невозможно. Для того чтобы куда-то выехать, нужно было пройти кучу партийных комиссий.

Я в комсомоле не был. У меня пацанов с 7-8 класса начали принимать, а я так и не вступил, но не потому, что не хотел, просто это мешало тренироваться и играть», – сказал Ташуев.

Сергей Ташуев: «Меня не зовут в «Динамо» из-за распада СССР – они не брезгуют иностранцами. А мы, мол, убогие. Все мировые изобретения – благодаря русским»