Джеймс Харден набрал 55 очков и обновил рекорд результативности «Клипперс»

Джеймс Харден установил новый рекорд «Клипперс» по очкам (55).

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден ярко начал встречу с «Шарлотт », набрав 27 очков (рекорд сезона в НБА ) в 1-й четверти. Харден завершил победный матч (131:116) с 55 очками и 7 передачами, реализовав 17 из 26 бросков с игры, 10 из 16 из-за дуги и 11 из 14 с линии.

Это новый рекорд результативности в истории «Клипперс ». Предыдущий (52) делили Боб Макаду и Чарльз Смит.

Харден также стал 4-м игроком возрастом 36 лет и старше с 55 очками и более. Кроме него это удавалось Кобе Брайанту (37), Леброну Джеймсу (37) и Стефу Карри (36).

10 трехочковых повторили рекордный показатель в карьере защитника.