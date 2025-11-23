Видео
15

Джеймс Харден набрал 55 очков и обновил рекорд результативности «Клипперс»

Джеймс Харден установил новый рекорд «Клипперс» по очкам (55).

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден ярко начал встречу с «Шарлотт», набрав 27 очков (рекорд сезона в НБА) в 1-й четверти. Харден завершил победный матч (131:116) с 55 очками и 7 передачами, реализовав 17 из 26 бросков с игры, 10 из 16 из-за дуги и 11 из 14 с линии.

Это новый рекорд результативности в истории «Клипперс». Предыдущий (52) делили Боб Макаду и Чарльз Смит.

Харден также стал 4-м игроком возрастом 36 лет и старше с 55 очками и более. Кроме него это удавалось Кобе Брайанту (37), Леброну Джеймсу (37) и Стефу Карри (36).

10 трехочковых повторили рекордный показатель в карьере защитника.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
Боб Макаду
logoБаскетбол - видео
logoШарлотт
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден набрал 27 очков за 1-ю четверть против «Шарлотт», установив рекорд сезона
22 ноября, 18:55Видео
Граймс коснулся бросковой руки Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу
18 ноября, 06:29Видео
Харден серией финтов заставил Притчарда потерять равновесие и набрал 2 очка
17 ноября, 06:52Видео
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45