Палмер сломал мизинец дома, камбэк «Акрона» с 0:2 после выхода Дзюбы, новое поражение «Салавата», Шилов повредил «кресты», Кудашов может возглавить «Локомотив» и другие новости

1. «Акрон» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в единственном матче дня в Мир РПЛ – 3:2. У Дзюбы, вышедшего на замену при счете 0:2, два ассиста, 18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты .

2. В Fonbet КХЛ «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (3:2), «Салават Юлаев» проиграл пятый из 6 последних матчей – «Барысу» (1:2).

3. НБА. «Бруклин» с 12 очками от Демина обыграл «Бостон» в рамках внутрисезонного турнира, 29 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» справиться с «Новым Орлеаном» и другие результаты .

4. НХЛ. «Питтсбург» разгромлен «Миннесотой» (0:5), Капризов набрал 1+1 . «Каролина» обыграла «Ванкувер» (4:3), Свечников забил победный гол . Все результаты дня – здесь .

5. Палмер повредил палец дома и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом». «Челси» изготовил для Коула специальную бутсу из-за трещины в мизинце, чтобы ускорить его возвращение.

6. ХК «Локомотив» может назначить Алексея Кудашова главным тренером, если Боб Хартли покинет клуб.

7. 17-летний вингер «Зенита» Вадим Шилов получил травму крестообразной связки на тренировке.

8. Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й.

9. В полуфинале Кубка мира по шахматам Есипенко сыграл вничью с Вэй И, Синдаров – с Якуббоевым. Россия обыграла Узбекистан в 1/4 финала женского командного чемпионата мира.

10. Гран-при Финляндии по фигурному катанию. Гленн лидирует после короткой программы у женщин, Чиба – 2-я, Скизас – 3-я, Хендрикс – 10-я. Хазе и Володин выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец.

11. Клубы АПЛ выступили против потолка расходов, но проголосовали за коэффициент затрат на команду и проверку устойчивости и системной резилентности. Изменения – с сезона-2026/27.

12. Луис Диас дисквалифицирован на 3 матча ЛЧ за фол на Ашрафе Хакими. «Бавария» была уверена, что срок будет втрое меньше, и хочет обжаловать решение УЕФА, пишет Bild.

13. ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну.

14. Магнус Карлсен подтвердил , что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу: «Буду пахать в спортзале, чтобы влезть в джинсы поуже».

15. Президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу грозит отстранение на год или увольнение за возможное раскрытие конфиденциальной информации о продаже «Барселоной» VIP-лож. Начато расследование.

16. «Бирмингем» показал проект стадиона в стиле кирпичного завода с 12 башнями в форме дымоходов. Арена рассчитана на 62 000 мест и оценивается в 1,2 млрд фунтов.

17. «Марсель» разгромил «Ниццу» (5:1) и возглавил таблицу Лиги 1 как минимум до матчей «ПСЖ» и «Ланса».

Цитаты дня.

Черданцев о «Спартаке»: «Хави – великий футболист, но это не тренер . Неправильно рассматривать людей, не имеющих хоть какого‑то опыта игры или работы в РПЛ»

Степашин о Гусеве: «Слово офицера: будем работать дальше вместе, если «Динамо» выиграет 4 матча»

Елена Вяльбе: «Любовь к Большунову в нашей стране очень велика. Если бы Александр выступал на Олимпиаде, 99% населения России болели бы за него »

Ротенберг об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как коллегу. Мы все расстроены, что «Динамо» проигрывает »

Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться . Период реабилитации был тяжелым»

Андрей Мостовой про «##### «Спартак», #####»: «Покричал зенитовские заряды – эмоции захлестнули, приношу извинения. Нашему футболу не хватает эмоций, шоу, фана »

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия – страна иуд . Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда»