  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер сломал мизинец дома, камбэк «Акрона» с 0:2 после выхода Дзюбы, новое поражение «Салавата», Шилов повредил «кресты», Кудашов может возглавить «Локомотив» и другие новости
7

Палмер сломал мизинец дома, камбэк «Акрона» с 0:2 после выхода Дзюбы, новое поражение «Салавата», Шилов повредил «кресты», Кудашов может возглавить «Локомотив» и другие новости

1. «Акрон» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Сочи» в единственном матче дня в Мир РПЛ – 3:2. У Дзюбы, вышедшего на замену при счете 0:2, два ассиста, 18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты.

2. В Fonbet КХЛ «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (3:2), «Салават Юлаев» проиграл пятый из 6 последних матчей – «Барысу» (1:2).

3. НБА. «Бруклин» с 12 очками от Демина обыграл «Бостон» в рамках внутрисезонного турнира, 29 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» справиться с «Новым Орлеаном» и другие результаты

4. НХЛ. «Питтсбург» разгромлен «Миннесотой» (0:5), Капризов набрал 1+1. «Каролина» обыграла «Ванкувер» (4:3), Свечников забил победный гол. Все результаты дня – здесь

5. Палмер повредил палец дома и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом». «Челси» изготовил для Коула специальную бутсу из-за трещины в мизинце, чтобы ускорить его возвращение.

6. ХК «Локомотив» может назначить Алексея Кудашова главным тренером, если Боб Хартли покинет клуб.

7. 17-летний вингер «Зенита» Вадим Шилов получил травму крестообразной связки на тренировке.

8. Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й.

9. В полуфинале Кубка мира по шахматам Есипенко сыграл вничью с Вэй И, Синдаров – с Якуббоевым. Россия обыграла Узбекистан в 1/4 финала женского командного чемпионата мира.

10. Гран-при Финляндии по фигурному катанию. Гленн лидирует после короткой программы у женщин, Чиба – 2-я, Скизас – 3-я, Хендрикс – 10-я. Хазе и Володин выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец.

11. Клубы АПЛ выступили против потолка расходов, но проголосовали за коэффициент затрат на команду и проверку устойчивости и системной резилентности. Изменения – с сезона-2026/27.

12. Луис Диас дисквалифицирован на 3 матча ЛЧ за фол на Ашрафе Хакими. «Бавария» была уверена, что срок будет втрое меньше, и хочет обжаловать решение УЕФА, пишет Bild.

13. ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну.

14. Магнус Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу: «Буду пахать в спортзале, чтобы влезть в джинсы поуже».

15. Президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу грозит отстранение на год или увольнение за возможное раскрытие конфиденциальной информации о продаже «Барселоной» VIP-лож. Начато расследование.

16. «Бирмингем» показал проект стадиона в стиле кирпичного завода с 12 башнями в форме дымоходов. Арена рассчитана на 62 000 мест и оценивается в 1,2 млрд фунтов.

17. «Марсель» разгромил «Ниццу» (5:1) и возглавил таблицу Лиги 1 как минимум до матчей «ПСЖ» и «Ланса».

Цитаты дня.

Черданцев о «Спартаке»: «Хави – великий футболист, но это не тренер. Неправильно рассматривать людей, не имеющих хоть какого‑то опыта игры или работы в РПЛ»

Степашин о Гусеве: «Слово офицера: будем работать дальше вместе, если «Динамо» выиграет 4 матча»

Елена Вяльбе: «Любовь к Большунову в нашей стране очень велика. Если бы Александр выступал на Олимпиаде, 99% населения России болели бы за него»

Ротенберг об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как коллегу. Мы все расстроены, что «Динамо» проигрывает»

Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться. Период реабилитации был тяжелым»

Андрей Мостовой про «##### «Спартак», #####»: «Покричал зенитовские заряды – эмоции захлестнули, приношу извинения. Нашему футболу не хватает эмоций, шоу, фана»

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия – страна иуд. Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда»

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23263 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
50 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
52 минуты назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
10 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
20 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
37 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01