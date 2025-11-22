У Слуцкого 43 победы в 60 матчах в лиге Китая за два сезона. В прошлом чемпионате «Шэньхуа» уступил «Порту» одно очко, в этом – два
Леонид Слуцкий одержал 43 победы за два сезона в чемпионате Китая.
«Шанхай Шэньхуа» во главе с Леонидом Слуцким занял второе место в нынешнем сезоне чемпионата Китая.
«Шэньхуа» набрал 64 очка в 30 матчах. Чемпионом, как и в прошлом сезоне, стал «Шанхай Порт», набравший 66 баллов. В прошлом чемпионата «Шэньхуа» уступил «Порту» один балл.
Слуцкий за два сезона в рамках чемпионата одержал 43 победы в 60 матчах. В общей сложности в активе тренера 43 победы, 12 ничьих и 5 поражений. Разница мячей – 140:55.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
