У Слуцкого 43 победы в 60 матчах в лиге Китая за два сезона. В прошлом чемпионате «Шэньхуа» уступил «Порту» одно очко, в этом – два

Леонид Слуцкий одержал 43 победы за два сезона в чемпионате Китая.

«Шанхай Шэньхуа » во главе с Леонидом Слуцким занял второе место в нынешнем сезоне чемпионата Китая.

«Шэньхуа» набрал 64 очка в 30 матчах. Чемпионом, как и в прошлом сезоне, стал «Шанхай Порт », набравший 66 баллов. В прошлом чемпионата «Шэньхуа» уступил «Порту» один балл.

Слуцкий за два сезона в рамках чемпионата одержал 43 победы в 60 матчах. В общей сложности в активе тренера 43 победы, 12 ничьих и 5 поражений. Разница мячей – 140:55.

