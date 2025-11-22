Хэмилтон стал первым пилотом «Феррари» с 2009 года, который занял последнее место в квалификации

Хэмилтон показал худший результат для «Феррари» с 2009 года.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон занял 20-е место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Таким образом британец стал первым пилотом Скудерии с 2009 года, который квалифицировался последним.

До него в самом конце пелотона оказывался Джанкарло Физикелла : итальянец занял последнее место в квалификации к Гран-при Абу-Даби 2009 года. Кроме того, в том же сезоне он квалифицировался последним в Бразилии.

Другой пилот «Феррари» Лука Бадоер так же занимал последнее место в субботу в 2009 году – причем дважды: в Валенсии и Спа.

Льюис Хэмилтон: «По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми»

