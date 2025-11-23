У Соболева 0+0 и одна желтая в 8 последних матчах за «Зенит»

Соболев 8 матчей подряд не набирает очки.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев на протяжении восьми матчей не совершает результативных действий.

28-летний форвард вышел в стартовом составе на игру 16-го тура Мир РПЛ против «Пари НН » (2:0) и на 83-й минуте был заменен, не отметившись голами и пасами.

В последний раз Соболев совершил результативное действие 27 сентября, забив «Оренбургу» (5:2) в матче чемпионата России. За 8 последних игр он получил 1 желтую карточку.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Спартака» доступна здесь .

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.