  • Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Локо», «Зенит» победил «Пари НН», московское «Динамо» разгромило махачкалинское
Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Локо», «Зенит» победил «Пари НН», московское «Динамо» разгромило махачкалинское

В Мир РПЛ прошли матчи 16-го тура.

В 16-м туре Мир РПЛ в пятницу «Акрон» вырвал победу у «Сочи» (3:2).

В субботу «Спартак» в дерби был сильнее ЦСКА (1:0). «Рубин» дома одолел «Ахмат» (1:0).

В воскресенье «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде (2:0), «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0), «Локомотив» поделил очки с «Краснодаром» (1:1).

Чемпионат России

16-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 10:00, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
Ростов
Матч окончен
Ороз
90’
+5’
87’
Вахания   Шамонин
Чернов
86’
83’
Чистяков
Баняц   Сутормин
82’
Марин   Игнатенко
79’
Ахметов   Рахманович
79’
76’
Щетинин   Байрамян
76’
Сулейманов   Комаров
62’
Сако   Семенчук
62’
Шанталий   Мохеби
  Марин
55’
Олейников   Витюгов
46’
2тайм
Перерыв
  Олейников
9’
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Евгеньев, Чернов, Печенин, Фернандо, Баняц, Рассказов, Ахметов, Олейников, Марин
Запасные: Лепский, Гайч, Кокарев, Лысов, Витюгов, Хубулов, Сутормин, Ороз, Рахманович, Савельев, Игнатенко, Фролов
1тайм
Ростов:
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Миронов, Шанталий, Щетинин, Вахания, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Семенчук, Байрамян, Жбанов, Комаров, Аджаса, Шамонин, Мохеби, Колтаков, Одоевский, Прохин, Игнатов, Лангович
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 12:15, Совкомбанк Арена
Пари НН
Завершен
0 - 2
Зенит
Матч окончен
Вешнер Тичич   Калинский
90’
+1’
Шнапцев   Пигас
90’
+1’
90’
Жерсон   Михайлов
90’
Вега   Горшков
83’
Соболев   Гонду
82’
Глушенков   Ерохин
Ивлев   Ермаков
74’
74’
Вендел   Мостовой
69’
  Вендел
Грулев   Сифас
64’
57’
Жерсон
48’
  Глушенков
2тайм
Перерыв
20’
Вендел
Пари НН
Медведев, Карич, Фаринья, Александров, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Ивлев, Коледин, Шнапцев, Лесовой, Грулев
Запасные: Кошкин, Чистяков, Пигас, Ермаков, Лукьянов, Сифас, Калинский
1тайм
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Глушенков, Соболев
Запасные: Ерохин, Латышонок, Горшков, Мостовой, Кондаков, Кержаков, Адамов, Алип, Михайлов, Гонду
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 14:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
3 - 0
Динамо Махачкала
Матч окончен
  Маухуб
87’
87’
Мубарик   Сердеров
Тюкавин   Маухуб
84’
Касерес   Зайдензаль
84’
Нгамале   Окишор
84’
70’
Аззи
Сергеев   Кутицкий
67’
Гладышев   Бабаев
61’
61’
Сундуков   Аззи
60’
Агаларов   Миро
60’
Аззи
55’
Мрезиг   Магомедов
55’
Хоссейннежад   Джабраилов
51’
Агаларов
  Сергеев
46’
2тайм
Перерыв
  Тюкавин
27’
Динамо
Лунев, Диас, Фернандес, Маричаль, Касерес, Нгамале, Бителло, Фомин, Гладышев, Тюкавин, Сергеев
Запасные: Зайдензаль, Окишор, Скопинцев, Макаров, Осипенко, Бабаев, Лещук, Расулов, Кудравец, Маринкин, Кутицкий, Маухуб
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Аззи, Алибеков, Шумахов, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Кагермазов, Агаларов, Хоссейннежад
Запасные: Зинович, Джабраилов, Сердеров, Аззи, Аларкон, Гаджиев, Мастури, Магомедов, Миро, Волк
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
23 ноября 16:45, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
1 - 1
Краснодар
Матч окончен
Ньямси
85’
80’
Дуглас   Ленини
74’
Черников   Кривцов
Комличенко   Воробьев
70’
Бакаев   Пиняев
70’
64’
Батчи   Перрен
Бакаев
48’
2тайм
Перерыв
32’
Черников
15’
  Дуглас
  Руденко
11’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Руденко, Пруцев, Карпукас, Бакаев, Батраков, Комличенко
Запасные: Веселов, Сарвели, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Годяев, Пиняев, Воробьев, Салтыков, Тимофеев, Мялковский
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Голиков, Пальцев, Сантос, Ленини, Козлов, Жубал, Кривцов, Перрен, Корякин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
21 ноября 15:30, Самара Арена
Акрон
Завершен
3 - 2
Сочи
Матч окончен
82’
Волков   Заика
  Бокоев
80’
78’
Камано   Барт
Бакаев   Севикян
66’
  Пестряков
65’
  Пестряков
63’
59’
Зиньковский
Болдырев   Дзюба
57’
56’
  Сааведра
Болдырев
53’
52’
Коваленко   Осипов
Савичев   Р. Фернандес
46’
Бистрович   Роча
46’
Эшковал   Лончар
46’
2тайм
Перерыв
35’
  Зиньковский
Акрон
Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Савичев, Бистрович, Хосонов, Джаковац, Бакаев, Болдырев, Пестряков
Запасные: Севикян, Кузьмин, Роча, Р. Фернандес, Марадишвили, Лончар, Дзюба, Тереховский, Агапов, Джурасович, Базилевский, Беншимол
1тайм
Сочи:
Ломаев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Коваленко, Сааведра, Крамарич, Игнатов, Камано
Запасные: Литвинов, Макарчук, Алвес, Рудаков, Заика, Агбалака, Корнеев, Осипов, Барт, Дегтев, Аберден, Федоров
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 11:00, Газовик
Оренбург
Завершен
0 - 0
Балтика
Матч окончен
Кейрос   Бубанья
90’
+3’
Квеквескири   Болотов
90’
+2’
90’
+1’
Манелов
88’
И. Петров   Манелов
Гюрлюк   Поройков
86’
Томпсон   Оганесян
86’
85’
Беликов
Рыбчинский   Камилов
83’
70’
Андраде
68’
Хиль   Оффор
68’
Титков   Ковалев
58’
Пряхин   Йенне
58’
Бевеев   Чивич
Гузина
47’
2тайм
Перерыв
Квеквескири
35’
Касимов
8’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Камилов, Болотов, Жезус, Игнатьев, Зотов, Оганесян, Поройков, Ценов, Бубанья, Савельев, Сысуев, Чичинадзе
1тайм
Балтика:
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль
Запасные: Кукушкин, Йенне, Оффор, Ковалев, Ковач, Поспелов, Степанов, Любаков, Гассама, Чивич, Мендель, Манелов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 13:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 0
ЦСКА
Матч окончен
Жедсон Фернандеш   Литвинов
90’
+1’
Угальде   Заболотный
90’
+1’
Угальде
78’
77’
Глебов   Алеррандро
76’
Попович   Кармо
Зобнин   Мартинс Перейра
76’
Ву
68’
68’
Мойзес
64’
Вильягра   Алвес
57’
Гайич
2тайм
Перерыв
  Дмитриев
43’
12’
Круговой   Попович
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Зобнин, Угальде
Запасные: Рябчук, Литвинов, Хлусевич, Гузиев, Довбня, Мартинс Перейра, Помазун, Самошников, Массалыга, Заболотный
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Вильягра, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Мусаев
Запасные: Попович, Шуманский, Алеррандро, Тороп, Жоао Виктор, Пополитов, Кармо, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Руис, Алвес
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 16 тур
22 ноября 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
1 - 0
Ахмат
Матч окончен
Шабанхаджай   Апшацев
90’
+5’
87’
Тодорович   Сидоров
87’
Богосавац   Мансилья
Даку   Сиве
87’
Йочич   Иванов
86’
81’
Исмаэл   Конате
Вуячич
81’
Даку
77’
  Даку
75’
61’
Гадио   Келиану
Безруков   Ходжа
56’
2тайм
Перерыв
40’
Гандри
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Безруков, Кузяев, Йочич, Даку
Запасные: Лобов, Васильев, Апшацев, Чумич, Кабутов, Иванов, Зотов, Мукба, Ходжа, Сиве, Ежов, Нигматуллин
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Тодорович, Ибишев, Гандри, Заре, Садулаев, Исмаэл, Гадио, Касинтура, Мелкадзе
Запасные: Конате, Келиану, Жемалетдинов, Гаибов, Гаджиев, Мансилья, Шелия, Сидоров, Уциев, Якуев
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
