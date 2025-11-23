Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Локо», «Зенит» победил «Пари НН», московское «Динамо» разгромило махачкалинское

В Мир РПЛ прошли матчи 16-го тура.

В 16-м туре Мир РПЛ в пятницу «Акрон » вырвал победу у «Сочи » (3:2).

В субботу «Спартак » в дерби был сильнее ЦСКА (1:0). «Рубин» дома одолел «Ахмат» (1:0).

В воскресенье «Зенит » обыграл «Пари НН » на выезде (2:0), «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0), «Локомотив » поделил очки с «Краснодаром» (1:1).

Чемпионат России

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ