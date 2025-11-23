Чемпионат России. «Краснодар» сыграл 1:1 с «Локо», «Зенит» победил «Пари НН», московское «Динамо» разгромило махачкалинское

В Мир РПЛ прошли матчи 16-го тура.
В 16-м туре Мир РПЛ в пятницу «Акрон» вырвал победу у «Сочи» (3:2).
В субботу «Спартак» в дерби был сильнее ЦСКА (1:0). «Рубин» дома одолел «Ахмат» (1:0).
В воскресенье «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде (2:0), «Динамо» Москва разгромило «Динамо» Махачкала (3:0), «Локомотив» поделил очки с «Краснодаром» (1:1).
Чемпионат России
16-й тур
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Евгеньев, Чернов, Печенин, Фернандо, Баняц, Рассказов, Ахметов, Олейников, Марин
Запасные: Лепский, Гайч, Кокарев, Лысов, Витюгов, Хубулов, Сутормин, Ороз, Рахманович, Савельев, Игнатенко, Фролов
Ростов:
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Миронов, Шанталий, Щетинин, Вахания, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Семенчук, Байрамян, Жбанов, Комаров, Аджаса, Шамонин, Мохеби, Колтаков, Одоевский, Прохин, Игнатов, Лангович
Пари НН
Медведев, Карич, Фаринья, Александров, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Ивлев, Коледин, Шнапцев, Лесовой, Грулев
Запасные: Кошкин, Чистяков, Пигас, Ермаков, Лукьянов, Сифас, Калинский
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Глушенков, Соболев
Запасные: Ерохин, Латышонок, Горшков, Мостовой, Кондаков, Кержаков, Адамов, Алип, Михайлов, Гонду
Динамо
Лунев, Диас, Фернандес, Маричаль, Касерес, Нгамале, Бителло, Фомин, Гладышев, Тюкавин, Сергеев
Запасные: Зайдензаль, Окишор, Скопинцев, Макаров, Осипенко, Бабаев, Лещук, Расулов, Кудравец, Маринкин, Кутицкий, Маухуб
Динамо Махачкала:
Магомедов, Аззи, Алибеков, Шумахов, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Кагермазов, Агаларов, Хоссейннежад
Запасные: Зинович, Джабраилов, Сердеров, Аззи, Аларкон, Гаджиев, Мастури, Магомедов, Миро, Волк
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Ненахов, Руденко, Пруцев, Карпукас, Бакаев, Батраков, Комличенко
Запасные: Веселов, Сарвели, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Годяев, Пиняев, Воробьев, Салтыков, Тимофеев, Мялковский
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Голиков, Пальцев, Сантос, Ленини, Козлов, Жубал, Кривцов, Перрен, Корякин
Акрон
Гудиев, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Савичев, Бистрович, Хосонов, Джаковац, Бакаев, Болдырев, Пестряков
Запасные: Севикян, Кузьмин, Роча, Р. Фернандес, Марадишвили, Лончар, Дзюба, Тереховский, Агапов, Джурасович, Базилевский, Беншимол
Сочи:
Ломаев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Зиньковский, Коваленко, Сааведра, Крамарич, Игнатов, Камано
Запасные: Литвинов, Макарчук, Алвес, Рудаков, Заика, Агбалака, Корнеев, Осипов, Барт, Дегтев, Аберден, Федоров
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Касимов, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Камилов, Болотов, Жезус, Игнатьев, Зотов, Оганесян, Поройков, Ценов, Бубанья, Савельев, Сысуев, Чичинадзе
Балтика:
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль
Запасные: Кукушкин, Йенне, Оффор, Ковалев, Ковач, Поспелов, Степанов, Любаков, Гассама, Чивич, Мендель, Манелов
Жедсон Фернандеш Литвинов
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Зобнин, Угальде
Запасные: Рябчук, Литвинов, Хлусевич, Гузиев, Довбня, Мартинс Перейра, Помазун, Самошников, Массалыга, Заболотный
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Вильягра, Глебов, Круговой, Обляков, Кисляк, Мусаев
Запасные: Попович, Шуманский, Алеррандро, Тороп, Жоао Виктор, Пополитов, Кармо, Абдулкадыров, Бандикян, Верде, Руис, Алвес
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Безруков, Кузяев, Йочич, Даку
Запасные: Лобов, Васильев, Апшацев, Чумич, Кабутов, Иванов, Зотов, Мукба, Ходжа, Сиве, Ежов, Нигматуллин
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Тодорович, Ибишев, Гандри, Заре, Садулаев, Исмаэл, Гадио, Касинтура, Мелкадзе
Запасные: Конате, Келиану, Жемалетдинов, Гаибов, Гаджиев, Мансилья, Шелия, Сидоров, Уциев, Якуев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
